Jack Durán sobre su llegada a Cienciano: “Me motivó disputar un torneo internacional”

Cienciano del Cusco busca reforzarse de la mejor manera para hacer un buen papel en la Liga 1 Betsson y la Copa Sudamericana. Por ello, anunció la contratación de Jack Durán para la próxima temporada. El atacante nacional brindó una entrevista para Gol Perú y contó detalles de su llegada al cuadro imperial.

“Me motivó disputar un torneo internacional con Cienciano. Han demostrado antes de qué está hecho el Perú por haber campeonado una copa internacional. Siempre voy a estar agradecido por los dirigentes por contar conmigo. Iré a dar todo para no decepcionar a los hinchas”, señaló el futbolista formado en Alianza Lima.

Además, indicó que ya se encuentra bien físicamente y que espera volver a su mejor nivel futbolístico. “Las lesiones no me acompañaron el año pasado. Fue un sabor amargo, después de las lesiones no volví a recuperar mi nivel, me sentía muy triste por eso. Mi familia me apoyó en los malos momentos. Ahora que estoy al 100% voy a dar todo para volver a recuperar ese nivel que tenía”.

Finalmente, Durán se refirió al descenso que le tocó vivir con Alianza Universidad de Huánuco en el 2021. “La localía afectó a varios equipos al estar en Lima. Alianza Universidad, Deportivo Binacional, no hay nada más lindo que jugar cada uno de local y sacar provecho de lo que tiene”, explicó.

Altas y bajas de Cienciano para el 2022

Cienciano ha realizado varias incorporaciones para luchar el campeonato local y la Copa Sudamericana. Entre ellas se encuentran Patrick Zubczuk, Carlos Beltrán, Paolo Fuentes y Josué Estrada.

Además, anunció la renovación Adrián Ugarriza, Koichi Aparicio, Kevin Sandoval y Danilo Carando. Por otro lado, se confirmó la salida de Daniel Ferreyra, Luis Álvarez, Abdiel Ayarza, Jorge Molina y Juan Romagnoli para la próxima temporada.