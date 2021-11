Copa Libertadores: Andreas Pereira pide disculpas por su error en la final

Una jugada que podría calificarse como desafortunada fue la que le dio el título de la Copa Libertadores a Palmeiras. El protagonista de dicha acción fue el defensa Andreas Pereira. El jugador del Flamengo no pudo controlar un balón y todo finalizó con el gol de Deyverson, cuando el reloj marcaba los cuatro minutos del tiempo extra.

El central, quien tuvo un paso por el Manchester United, usó su cuenta de Instagram para pedir disculpas a toda la afición del equipo rojo y negro por lo sucedido en el partido disputado en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

“¡Nación, hasta aquí con el corazón apretado! Hoy me equivoqué. No falta voluntad, raza... ¡y nunca faltará! Los momentos difíciles muestran el carácter de nuestro grupo, que en estos tres meses me ha acogido en la familia del Flamengo con tanto cariño”, se lee en la publicación realizada en la mencionada red social.

El comunicado finaliza con el siguiente texto: “¡Me disculpo por el error de hoy! Lo prometo, ¡voy a ganármelos de nuevo!”. Esta parte del mensaje estuvo acompañado de algunos emojis donde se hace evidente la tristeza del jugador y su vinculación con los colores del mengao.

Una vez finalizado el partido se procedió a la premiación. Pereira fue uno de los jugadores que se quitó la medalla del segundo puesto luego de haberla recibido.

Andreas Pereira finalizará su cesión al Flamengo a mitad del año 2022.