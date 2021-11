Manchester City vs. PSG EN VIVO: ¿cómo seguir el partido de Lionel Messi por la Champions League?

Manchester City vs. PSG EN VIVO se medirán HOY, miércoles 24 de noviembre, en el Etihad Stadium de Mánchester por la quinta jornada del Grupo A de la Champions League. La transmisión EN DIRECTO estará a cargo de la señal de ESPN y Star Plus, vía streaming, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Asimismo, puedes seguir las incidencias con fotos y videos por La República Deportes.

Manchester City vs. PSG: ficha del partido

Partido Manchester City vs. PSG ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 24 de noviembre ¿Dónde? Etihad Stadium ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Manchester City vs. PSG: la previa

De poder a poder. Manchester City y PSG se medirán por la penúltima jornada del Grupo A de la Champions League en un cotejo que definirá al primer lugar de la zona.

Los locales, dirigidos por ‘Pep’ Guardiola, parten como favoritos ante los parisinos. El conjunto del estratega español tiene una idea de juego más consolidada y a nivel local se encuentran peleando las primeras posiciones de la Premier League junto con Chelsea y el Liverpool.

En torno al certamen internacional, los ciudadanos vienen de golear 4-1 al Brujas y se mantienen en lo más alto del grupo con nueve puntos.

Por su parte, el equipo de Lionel Messi afrontará este compromiso en medio de las constantes críticas. Pese a los grandes fichajes que realizaron, Mauricio Pochettino no logra implantar una idea de juego y, más allá de los buenos resultados, el nivel colectivo no llega a convencer a los aficionados.

Por el momento, se ubican como único escolta del cuadro inglés con ocho puntos y en su última presentación empataron 2-2 ante el Leipzig en Alemania. Messi es el máximo artillero del plantel en la competición con tres tantos.

Manchester City vs. PSG: tabla de posiciones del Grupo A

¿A qué hora juegan Manchester City vs. PSG por la Champions League?

En Perú, el duelo Manchester City vs. PSG se disputará desde las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Manchester City vs. PSG EN VIVO ONLINE GRATIS?

Perú: Star+, ESPN Sur

Argentina: ESPN Sur, Star+

Bolivia: Star+, ESPN Sur

Brasil: GUIGO, HBO Max, TNT Brasil, Estádio TNT Sports, TNT Go

Chile: Star+, ESPN Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Sur, Star+

Costa Rica: Star+

Ecuador: Star+, ESPN Sur

Francia: Free, RMC Sport en direct, RMC Sport 1, Canal+ France

Alemania: Servus TV, DAZN

Italia: Sky Sport Football, SKY Go Italia, Sky Sport 252, Mediaset Infinity, NOW TV

México: HBO Max

Paraguay: ESPN Sur, Star+

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3

Reino Unido: BT Sport Ultimate, BTSport.com, BT Sport 2, BT Sport App, BBC Radio 5 Live

Estados Unidos: Univision, TUDN App, Univision NOW, TUDN USA, TUDN.com, Paramount+

Uruguay: ESPN Sur, Star+

Venezuela: ESPN Sur, Star+.

¿Cómo ver Manchester City vs. PSG ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Manchester City vs. PSG por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Manchester City vs. PSG: alineaciones probables

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Aymeric Laporte, Joao Cancelo; Bernando Silva, Rodri, Ílkay Gündogan; Riyad Mahrez, Phil Foden y Raheem Sterling.

PSG: Keylor Navas; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes; Idrissa Gueye, Marco Verrati, Leandro Paredes; Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar.

¿Dónde se jugará el partido de Manchester City vs. PSG?

El lugar donde se disputará el Manchester City vs. PSG por la jornada cinco de la fase de grupos de la Champions League es el Estadio Ciudad de Manchester o Etihad Stadium, ubicado en la ciudad de Mánchester, Inglaterra. El recinto cuenta con una capacidad para 53.400 espectadores.

Manchester City vs. PSG: últimos enfrentamientos