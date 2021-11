Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk EN VIVO: ¿a qué hora juegan por la Champions League?

Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk EN VIVO se enfrentan por la jornada 5 del Grupo D en la Champions League 2021-22. El cotejo se llevará a cabo en el estadio Giuseppe Meazza desde las 12.45 p. m. (hora de Perú), con transmisión vía ESPN por TV. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE del duelo, ingresa a La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas de ambos clubes, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk: ficha del partido

Partido Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk ¿Cuándo juegan? Miércoles 24 de noviembre ¿A qué hora? 12.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Giuseppe Meazza ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk?

En territorio peruano, el Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk se podrá seguir a partir de las 12.45 p. m. Consulta la guía de horarios y canales para otros países de la región.

Costa Rica: 11.45 a. m.

México: 11.45 a. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Perú: 12.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

España: 6.45 p. m.

Inter de Milán tratará de seguir con su camino ascendente en el Grupo D de la Champions League ante el colero Shakhtar Donetsk. El elenco italiano podría asegurar su clasificación en caso de ganar en su fortín del Giusepe Meazza.

Sheriff Tiraspol fue víctima por partida doble para la recuperación de los neroazzurros. El elenco de Simone Inzaghi le propinó sendas derrotas por 3-1 al modesto equipo de Moldavia en sus dos contiendas; el más reciente se consiguió gracias a las anotaciones de Marcelo Brozovic, Milan Skriniar y Alexis Sánchez.

Los ucranianos ya están prácticamente sin chances de alcanzar incluso el premio consuelo de la Europa League. Su visita a Real Madrid por la jornada anterior terminó con un 1-2 en contra en un encuentro donde el gol de Fernando representó el primero para su club en la competencia.

Inter de Milán y Shakhtar Donetsk se han visto las caras seis veces; cinco de ellas fueron por Champions y en ninguna perdieron los milaneses. Una peculiaridad es que los tres últimos choques entre ambos terminaron en empate 0-0.

¿Qué canal transmite Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk?

En Sudamérica, la señal encargada de televisar el Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk será el canal ESPN.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: HBO Max, Space Brazil

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: TNT, HBO Max, TNT Go

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Unimás, TUDN USA, Paramount+

España: M. Liga de Campeones 1, LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk por internet, sintoniza las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su programación los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso a ninguno de ellos, también puedes informarte del desarrollo de este compromiso a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk?

El escenario del enfrentamiento Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk será el estadio Giuseppe Meazza, recinto deportivo ubicado en la ciudad italiana de Milán.

Alineaciones probables de Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk

Inter de Milán : Samir Handanović; Milan Škriniar, Andrea Ranocchia, Alessandro Bastoni; Matteo Darmian, Nicolò Barella, Marcelo Brozović, Arturo Vidal, Federico Dimarco; Lautaro Martínez, Edin Džeko.

Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodo, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko, Maycon; Tete, Alan Patrick, Mudryk; Fernando.

Historial de Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk