Solskjaer tras derrota: “Me siento muy mal, pero creo que podemos darle la vuelta”

Sumó su tercer partido consecutivo sin conocer de victoria y su segunda derrota al hilo. Manchester United pasa una difícil situación futbolística y uno de los indicados como responsable es el técnico Ole Gunnar Solskjaer. El conjunto de los Diablos Rojos cayó 4-1 ante Watford, ubicado entre los últimos lugares, y desencadenó una serie de represalias por parte de la hinchada.

Tras el partido, el estratega noruego se dirigió a la prensa y lamentó esta dura derrota, lo cual lo aleja de los primeros lugares de la Premier League y de cualquier posibilidad de alcanzar algún cupo para un torneo internacional.

“Trabajo tan duro y lo mejor que puedo, pero por el momento no estamos obteniendo los resultados. Me siento muy mal, pero creo que podemos darle la vuelta”, sostuvo.

Manchester United solo ha ganado un partidos los últimos ocho disputados. ¿Fin de ciclo para Solskjaer? Foto: SportsCenter

Consultado por su permanencia en el club, Ole Gunnar Solskjaer afirmó que “no le preocupa” perder su puesto ante los recientes resultados, tanto en la Premier League como en la Champions League, donde es líder con Villarreal, pero con apenas siete puntos en cuatro encuentros disputados.

“Nunca he dicho que me siento seguro, nunca diré que me siento seguro. Estoy trabajando para y con el club. Llevo 18 años aquí y tenemos una buena comunicación. Si el club está pensando en hacer algo, es una conversación entre nosotros y no entre tú y yo. No me preocupa (perder el puesto)”, aseguró.

Futbolistas lo respalda

Tras las críticas de los hinchas del Manchester United al estratega de 48 años, los futbolistas salieron en su defensa y manifestaron que la responsabilidad es de todo el equipo.

“No es aceptable la forma en la que jugamos y hacemos las cosas. Es fácil culpar al entrenador o al cuerpo técnico, pero a veces son los jugadores. Fue difícil ver jugar al equipo hoy, fue una pesadilla tras otra”, explica enfadado De Gea.