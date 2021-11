Liverpool vs. Arsenal EN VIVO vía Star+: ver minuto a minuto ONLINE el partido de la Premier League

Liverpool vs. Arsenal EN VIVO se enfrentan este sábado 20 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League en el Estadio Anfield a partir de las 12.30 p. m. (hora peruana). El encuentro podrás seguirlo por la plataforma streaming de Star+. Asimismo, puedes seguir la transmisión ONLINE GRATIS a través de La República Deportes, donde encontrarás el minuto a minuto, incidencias y goles del cotejo.

Liverpool vs. Arsenal: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Arsenal ¿Cuándo juegan? Sábado 20 de noviembre ¿A qué hora? 12.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Anfield ¿En qué canal? Star+.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Arsenal?

El duelo entre Liverpool vs. Arsenal comenzará a las 12.30 p. m. en el horario peruano . Revisa la hora de inicio de este cotejo de la Premier League, según tu ubicación geográfica:

Perú: 12.30 p. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

México: 11.30 a. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

Estados Unidos: 1.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO el Liverpool vs. Arsenal?

El choque entre Liverpool vs. Arsenal podrá verse EN VIVO por TV a través de la señal de ESPN 2 en la región de Sudamérica. Revisa los canales de transmisión para no perderte este vibrante encuentro.

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Dónde seguir ONLINE el Liverpool vs. Arsenal?

Para que no te pierdas el cotejo Liverpool vs. Arsenal por internet, sintoniza la señal de Star+, servicio de streaming que incluye en su programación los encuentros más importantes de ligas europeas como la española, inglesa, italiana, etc. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes mantenerte informado desde la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.