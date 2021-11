Ángelo Campos: “Prometo mucho trabajo, compromiso, disciplina y amor a la camiseta”

Fue convocado de emergencia y aunque seguramente no sume minutos en el Perú vs. Venezuela, nadie le quitará la alegría y felicidad de haber sido llamado a la selección peruana para un partido de las Eliminatorias Qatar 2022. ¿De quién estamos hablando? Ángelo Campos. El portero de Alianza Lima, quien se enteró de su convocatoria mientras salía de Matute, señaló que apoyará y alentará a sus compañeros (Gallese y Carvallo) desde donde le toque estar.

“ Estaba saliendo de Matute después de entrenar. Apenas salí de la puerta, recibí la llamada de Eddy Linares (de la FPF), me dijo que tenía que pasar unas pruebas, el hisopado correspondiente, porque había una posibilidad de que pueda ser convocado. Me di la vuelta y me fui a la Videna para sacarme el hisopado y me puse muy contento, feliz. La felicidad es enorme ”, empezó declarando el futbolista de 28 años en conversación con FPF Play.

En esa misma línea, Campos continuó y confesó que ser llamado a la selección es “el objetivo que todo jugador tiene en mente”, además de reconocer que es un “paso importantísimo para mi carrera”. Si bien admite que fue algo fortuito, no por ello dejará de pasar esta gran chance de mostrarse. “Fue fortuito, pero estoy agradecido y queda aprovechar las oportunidades que uno tiene”.

Mira aquí la entrevista

En cuanto a la competencia en el arco, el jugador de Alianza Lima destacó que será “durísima” porque “hay buenos arqueros”, pero estará apoyándolos “en todo momento donde toque estar”.

“El titular es Pedro (Gallese), a Pedro lo conozco. Tengo relación de hace muchos años que compartimos en un mismo equipo. A José todavía no lo conozco. Con Carlos compartí en Melgar. La competencia es durísima, son muy buenos arqueros. Uno tiene que apoyar y alentar en todo momento donde toque estar”, añadió.

Por último, prometió entrega mientras defienda los colores de la selección peruana. “(Prometo) Mucho trabajo, mucha disciplina, responsabilidad, compromiso, mucho cariño, mucho amor a la camiseta. Me tocó vestirla hace ocho años y ahora ya estoy en la selección mayor, es un orgullo vestir la camiseta”, finalizó.

¿Cuándo juegan Perú vs. Venezuela?

Perú vs. Venezuela se verán las caras este martes 16 de noviembre desde las 4.00 p. m. (hora peruana) por la jornada 14 de las Eliminatorias Qatar 2022 en el Estadio Olímpico de la UCV. El canal encargado de transmitir este encuentro será Movistar Deportes y también podrás seguirlo a través de la web de La República Deportes.