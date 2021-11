El español Kiko Martínez es nuevo campeón mundial de boxeo tras noquear a Kid Galahad

“¡Sorpresa en tierras inglesas!” es el mensaje que más se repetía luego de que el boxeador español Kiko Martínez se convertía en campeón mundial del peso pluma de la Federación Internacional del Boxeo (FIB) este domingo tras noquear al británico Kid Galahad en Sheffield Arena de Inglaterra.

EL combate inició a favor del boxeador local, tras tres primeros rounds donde el británico le llevaba la delantera al español. Es allí donde Kiko tenía que igualar los puntajes en el 4 y 5 round si quería ser el nuevo campeón. Para eso, desde la esquina tenía un estrategia que lo llevaría directo al título. Miembros de su equipo le aconsejaron a la ‘Sensación’ que desgaste a su rival y trabaje los golpes rectos y a corta distancia.

Tras ello, en el último round con un Kid Galahad desencajado por los golpes en corta distancia, Martínez sacó un derechazo que no vio el inglés y lo mandó a la lona. “¡K.O!”, se escuchaba por parte del referí. El recinto quedó enmudecido y las caras sorprendidas y es que con 35 años Kiko Martínez se convertía en el nuevo campeón mundial de box en la categoría peso pluma.

Luego de recibir el cinturón, Martínez no podía ocultar su alegría tras la victoria: “Venía mejor que nunca, que cuando tenía 20 años porque me cuido más y me dedico más a mi deporte. Puede que sea una sorpresa para todo el mundo este título, pero no para mí, que he estado viviendo como un monje, entrenando los 365 días del año. ¿Que si soy el mejor? No, no, el mejor es Castillejo. Mi ídolo, él marcó un antes y un después”.

El español, a los 35 años, se convierte en campeón 8 años después de su primer mundial. Además, Martínez pasa a ser el segundo boxeador español en lograr el cinturón en dos divisiones diferentes tras Javier Castillejo.