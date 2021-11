Expresidente de Bayern Múnich sobre PSG: “Su dinero de m... no importa”

El controvertido ex jugador alemán Uli Hoeness volvió a desatar la polémica luego de que se manifestara en duros términos acerca de Nasser Al-Khelaifi, titular del PSG, sobre quien señaló que “recibe dinero como un regalo” en referencia al poderío económico que ostenta el empresario cataría con el conjunto parisino.

“Su dinero de m... no importa, eso no es suficiente. ¿Al Khelaifi el nuevo Hoeness? No, no lo creo, no sé si le gusta el fútbol. ¿La diferencia entre él y yo? Trabajé duro para ganar mi dinero y él lo recibió como un regalo. Lo ponen a su disposición y no necesita trabajar para eso. Cuando quiera un jugador, encontrará a su emir”, expresó el presidente de honor del Bayern Múnich durante un reciente podcast dedicado a su vida.

Las críticas del exdelantero incluyeron también al Manchester City, otro de los equipos con mayor respaldo financiero de Europa que, así como su par de la capital francesa, no ha tenido éxito en conseguir su ansiada primera Champions League pese a ser un competidor regular en dicho certamen.

Uli Hoeness renunció como presidente del Bayern Múnich en 2014. Foto: AFP

“Hasta ahora estos dos clubes (PSG y City) no han ganado nada. Nada de nada. Nada en absoluto. Volverán a perder contra nosotros. No siempre, pero de vez en cuando. Ese debe ser nuestro objetivo. Y cuando les ganamos, eso me hace muy feliz. Eso es lo que me estimula”, agregó el germano.

Uli Hoeness conquistó gran cantidad de títulos como directivo y como jugador pese a su temprano retiro, a los 27 años, debido a una lesión a la rodilla. Considerado uno de los principales responsables del estatus alcanzado por el Bayern Múnich tras su exitosa gestión, no ha sido ajeno a los problemas judiciales, ya que en 2014 se declaró culpable de evasión fiscal y pasó unos años en la cárcel hasta obtener su libertad condicional.