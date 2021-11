Washington Tabárez: “Cuando se dan resultados negativos en el fútbol, siempre hay movimientos”

Luego de que Uruguay cayera derrotado ante Argentina y Brasil en la triple fecha de octubre por las Eliminatorias Qatar 2022, el puesto del técnico Oscar Washington Tabárez estuvo en duda debido a los malos resultados. Luego de casi un mes de estos rumores, el ‘Maestro’ declaró a los medios, aunque prefirió evitar hablar sobre este tema.

“No me voy a referir al tema en concreto porque tengo cosas más importantes en qué pensar. Cuando se dan resultados negativos en el fútbol siempre hay movimientos, resonancia, y dicen cosas con intenciones. Yo no entro en eso. Estamos en otra cosa. Los malos resultados generan eso, los buenos resultados ponen las cosas en su lugar”, manifestó.

Consultado sobre si existe alguna presión para sacar buenos resultados en esta fecha doble, el estratega de 74 años precisó que no piensa en eso y que su futuro en la selección charrúa depende de los directivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

“En mi interior me cuestiono mucho antes de que cualquiera lo haga desde afuera. Creo que tengo esa autocrítica. El camino es tratar de hacer cosas, no gastar el tiempo en justificarme; no siento que tenga que hacerlo. Las decisiones que se puedan tomar, de las cuales se habló mucho anteriormente, no las tomo yo. Esas decisiones las toma la gente que está en la directiva. Tengo contrato vigente; lo he tenido durante 15 años y ahí están especificadas mis obligaciones”, sostuvo.

Óscar Tabárez

Por otra parte, consultado por el encuentro que sostendrá ante Argentina este viernes 12 de noviembre, el ‘Maestro’ Tabárez precisó que será tan importante como el resto de partidos que falta.

“Más allá de quién juegue en Argentina o no, se habla mucho de la ausencia de Messi, y que aunque no esté él hay muchos jugadores de su selección que pueden llevar su ejecución del juego. Está relacionado a la forma de marcar, para tratar de llevarlas al campo, para conseguir los puntos”, agregó.