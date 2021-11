Coutinho sobre la llegada de Xavi: “Estoy seguro de que hará un gran trabajo”

Xavi Hernández es el hombre del momento, ya que —desde que FC Barcelona despidió a Ronald Koeman— su nombre salió en escena para reemplazar al neerlandés en el banquillo azulgrana. El último viernes, el club lo anunció como flamante entrenador y este lunes 8 fue oficialmente presentado en el Camp Nou por el presidente del equipo, Joan Laporta.

Personajes importantes del conjunto catalán, como Andrés Iniesta y técnicos actuales de la talla de Carlo Ancelotti y Diego Simeone, le auguraron un gran futuro al mando del Barça. Philippe Coutinho, uno de los primeros futbolistas actuales que militan en la escuadra culé, fue consultado acerca de su nuevo DT.

Xavi Hernández fue presentado como DT de FC Barcelona. Foto: AFP

El volante brasileño no ha tenido el regreso esperado en el cuadro azulgrana y, además de estar lesionado, no fue tomado en cuenta pese a estar recuperado. No obstante, el astro sudamericano mostró su felicidad por la llegada de Xavi e indicó que confía que alguien de su talla internacional tome las riendas del club.

“ Xavi fue un grandísimo jugador y es un ídolo del club que está de vuelta a nuestra casa. Espero que tenga mucho éxito con el grupo que tenemos”, manifestó Coutinho en una rueda de prensa a los medios brasileños desde su hotel de concentración en Sao Paulo, ya que se disputará una nueva jornada de las Eliminatorias Qatar 2022.

Asimismo, contó su experiencia con su ahora entrenador, ya que ambos coincidieron en Qatar cuando el brasileño se fue a tratar una lesión en su rodilla izquierda. “ Estuvimos hablando y sé lo gran tipo que es . Estoy seguro de que hará un gran trabajo en el Barcelona”, señaló.

Philippe Coutinho viajó a Brasil para jugar las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: Twitter/CBF

Por otro lado, fue consultado sobre la chance que Xavi tuvo de formar parte del comando técnico de la selección brasileña. “Si te digo la verdad, todo esto me coge de sorpresa, lo acabo de conocer ahora, no tenía constancia de que le habían ofrecido la Canarinha”, sostuvo Coutinho.