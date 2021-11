Cruz Azul vs. León EN VIVO: ¿cómo ver el partido pendiente por la Liga MX?

Cruz Azul vs. León juegan HOY EN VIVO ONLINE GRATIS por la jornada 11 del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. La transmisión del partido pendiente va EN DIRECTO por internet vía TUDN, ESPN 2 y Star Plus a partir de 10.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto irá a través La República Deportes.

Cruz Azul vs. León: ficha del partido

Cruz Azul vs. León Liga MX ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 3 de noviembre ¿Dónde? Estadio Azteca de la Ciudad de México ¿A qué hora? 10.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? TUDN, ESPN 2 y Star Plus

¿A qué hora juega Cruz Azul vs. León por la Liga MX?

Perú: 10.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Estados Unidos: 10.00 p. m. (ET) / 6.00 p. m. ( PT)

México: 10.00 p. m.

Costa Rica: 9.00 p. m.

Bolivia: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Venezuela: 11.00 p. m.

Chile: 12.00 a. m. (Al día siguiente)

Brasil: 12.00 a. m. (Al día siguiente)

Uruguay: 12.00 a. m. (Al día siguiente)

Argentina: 12.00 a. m. (Al día siguiente)

España: 4.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 4.00 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 4.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 4.00 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver Cruz Azul vs. León EN VIVO ONLINE GRATIS?

Cruz Azul vs. León: ¿qué canal es TUDN?

TUDN

Sky: canal 547 (SD), canal 1547 (HD)

IZZI: canal 501 (SD), canal 890 (HD).

UTDN

Sky: canal 551 (SD), canal 1551 (HD)

IZZI: canal 502 (SD).

¿Cómo ver partidos en TUDN?

Para disfrutar del contenido en vivo de TUDN, es necesario tener contratado el servicio de televisión de paga a través de izzi o Blim TV.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. León EN VIVO ONLINE GRATIS vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

México: canal 548 (SD) y canal 1550 (HD) (Sky), canal 501 (Star TV)

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV).

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Cruz Azul vs. León?

Si quieres seguir en internet el Cruz Azul vs. León, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿Cómo ver Cruz Azul vs. León ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Cruz Azul vs. León por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Cruz Azul vs. León?

Para acceder a Star Plus para ver el Cruz Azul vs. León, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star+?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tendrá Star+?

Star+ no solo contará con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tendrá contenido deportivo, ya que los suscriptores accederán a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmitirá los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tendrá disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Dónde se jugará el partido de Cruz Azul vs. León?

El lugar donde se disputará el Cruz Azul vs. León por la jornada 11 del Torneo Apertura 2021 por la Liga MX es en el Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, México.

¿Cómo ver el partido Cruz Azul vs. León por la Concachampions?

