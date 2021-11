Carlos Ancelotti sobre Gareth Bale: Destaco su profesionalismo y compromiso con el equipo

En la previa del encuentro Real Madrid vs. Shakhtar, por la jornada cuatro de la fase de grupos de la UEFA Champions League, Carlo Ancelotti se refirió acerca de la importancia del partido contra los ucranianos y el estado de forma en el cual se encuentran sus jugadores.

Uno de los temas a tratar, en dicha conferencia de prensa, fue el regreso del galés Gareth Bale, que sigue en recuperación tras sufrir una lesión en la pretemporada. ‘Carleto’ destacó su profesionalismo y el compromiso que tiene con el equipo. Además, lanzó la posibilidad de que entrene con el equipo previo al partido ante el Rayo Vallecano por La Liga.

“Estamos bien, contentos por el momento. Lo estamos haciendo bien. El equipo conoce el partido de mañana. Conocemos muy bien al rival. Vamos a plantear una buena estrategia para intentar ganar. Es una jornada importante para el grupo y ganar significaría mucho”, declaró Ancelotti.

Otra de las bajas para el cuadro madrileño es la de Rodrygo, quien no estará presente en el duelo contra el Shaktar. No obstante, Ancelotti no se preocupa en ese sentido. “Volverá sin problemas tras el parón. No es gran cosa, pero mañana no va a estar. Las lesiones son un problema de calendario para todos. Cada partido que veo, tiene lesiones musculares. Es algo que se debe hablar”, sostuvo.

El entrenador italiano finalizó la ronda de preguntas respondiendo el cuestionamiento sobre la importancia de los laterales del equipo. “Son importantes, como el resto. Hay que disfrutar las características de cada uno, y también de lo que tienen delante. No es lo mismo jugar con Vinicius que con Asensio, te piden cosas diferentes. Los nuestros son bastante completos”, sentenció.