Eric García: “Hay que salir a ganar siempre, ante el Dinamo no será menos”

En la previa del FC Barcelona vs. Dinamo Kiev por la cuarta fecha de la UEFA Champions League, el defensa Eric García estuvo presente en la rueda prensa para analizar al rival y resaltar lo que necesita el equipo a fin de llevarse los tres puntos de Ucrania.

“Está claro que es un partido importante, pero todos lo son. La exigencia del club no te permite relajarte en ningún partido. Hay que salir a ganar siempre, ante el Dinamo no será menos. Debemos tener cuidado en los planteamientos de los rivales. Muchas veces se cierran y van a la contra, y es un aspecto que estamos trabajando. La intención es que no nos hagan contras. Hay que cuidar el balón y estar atentos a las vigilancias ”, indicó el defensa de 20 años.

Asimismo, el exjugador del Manchester City habló sobre las criticas que ha recibido en los últimos partidos por su rendimiento. “Soy el primero en ser autocrítico. Y la gente de mi lado también lo es conmigo. Estoy trabajando para intentar ser mejor cada día. Ojalá esté aquí mucho tiempo”, acotó.

Gerard Piqué anotó el único gol del partido ante el Dinamo Kiev en el duelo por la tercera fecha de la Champions. Foto: EFE

Por otro lado, fue consultado por la decisión de dejar Manchester y llegar a Barcelona a pesar de la situación. “Cuando tomé la decisión estaba muy convencido y habría tomado la misma decisión ahora, aunque no esté Messi. El fútbol es impredecible. Los resultados no son los que queremos, pero mañana jugamos un partido muy importante. Podemos depender de nosotros ”, detalló.

FC Barcelona vs. Dinamo de Kiev

El FC Barcelona vs. Dinamo de Kiev se jugará este martes 2 de noviembre a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio de Kiev por la fecha 4 de la Champions League.