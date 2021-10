Manchester United vs. Tottenham: hora y canal para ver el duelo por la Premier League

Manchester United vs. Tottenham EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán este sábado 30 de octubre, desde las 10.30 a. m. (Perú), en el Tottenham Hotspur Stadium en partido por la fecha 10 de la Premier League. La transmisión del partido estará a cargo del canal Star Plus. Sigue todas las incidencias del duelo de la liga inglesa y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario La República.

Manchester United vs. Tottenham: ¿Cómo llegan?

Los Spurs, que serán locales este sábado, vienen de caer 1-0 en su visita al West Ham United. Antes de este duelo sumaron dos victorias consecutivas: 2-1 sobre Aston Vila y 3-2 ante Newcastle United.

Por estos días, Tottenham marcha en sexto lugar de la tabla con 15 puntos, al borde de meterse en zona de clasificación a un torneo internacional.

Del otro lado, los Red Devils han apilado cuatro partidos consecutivos sin saber lo que es ganar. Todo empezó con el 1-0 frente al Aston Vila, luego llegó el empate ante Everton (1-1) y las goleadas sufridas a manos del Leicester City (4-2) y Liverpool (5-0).

El equipo dirigido por Ole Solskiaer se encuentra en el sétimo escalón con 14 untos, una posición menos que su contrincante de turno.

¿A qué hora juega Manchester United vs. Tottenham?

La transmisión del partido entre Manchester United vs. Tottenham FC EN VIVO empezará a partir de las 11.30 a. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

México: 11.30 a. m.

Perú: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Paraguay: 12.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

España: 6.30 p. m.

Manchester United vs. Tottenham: canal para ver el partido de LaLiga

El canal de TV encargado de TRANSMITIR EN DIRECTO el Manchester United vs. Tottenham será Star Plus para toda Latinoamérica. Conoce qué otros canales tienen los derechos televisivos.

Argentina: ESPN Sur, Star+

Bolivia: ESPN Sur, Star+

Brasil: Star+, NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN Brasil

Chile: ESPN Sur, Star+

Colombia: Star+, ESPN Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: ESPN Sur, Star+

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Italia: Sky Sport 4K, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN Sur, Star+

Perú: ESPN Sur, Star+

España: DAZN 1, Movistar+, DAZN

Reino Unido: Sky Sports Premier League, TalkSport Radio UK, SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Main Event, Sky Ultra HD

Estados Unidos: NBC, UNIVERSO NOW, UNIVERSO, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, nbcsports.com, NBC Sports App

Uruguay: Star+, ESPN Sur

Venezuela: Star+, ESPN Sur

¿Dónde ver Manchester United vs. Tottenham ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs. Tottenham por internet, puedes ingresar al portal de Star Plus e ingresar tu usuario y contraseña para acceder el contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares, tablet). En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.