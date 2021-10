FC Barcelona vs. Deportivo Alavés vía ESPN EN VIVO: ¿cómo seguir el duelo por LaLiga?

FC Barcelona vs. Deportivo Alavés EN VIVO se enfrentan este sábado 30 de octubre desde las 2.00 p. m. (hora peruana) por la duodécima jornada de LaLiga Santander. El compromiso del exequipo de Ronald Koeman tendrá como escenario el Estadio Camp Nou y la TRANSMISIÓN EN DIRECTO estará a cargo de la señal de ESPN.

Asimismo, podrás seguir la cobertura del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes. Aquí encontrarás todas las incidencias del juego, así como las alineaciones confirmadas, mejores jugadas, goles y más.

FC Barcelona vs. Deportivo Alavés: ficha del partido

Partido FC Barcelona vs. Deportivo Alavés ¿Cuándo juegan? Sábado 30 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Camp Nou ¿En qué canal? ESPN

FC Barcelona vs. Deportivo Alavés: la previa

Empieza la era post Ronald koeman. Luego de sufrir una dura caída ante Rayo Vallecano por la undécima jornada de LaLiga Santander, Barcelona tendrá que afrontar un duro compromiso ante el Deportivo Alavés.

Los dirigidos de forma interina por Sergi Barjuan se ubican en la novena casilla del campeonato español y necesitan sumar para no agravar su crisis deportiva. La escuadra catalana suma dos derrotas consecutivas en el torneo y se espera que en los próximos días se anuncie al nuevo entrenador.

Por su parte, los Babazorros se ubican en la posición 16 con 9 puntos e intentarán sumar en el Camp Nou para alejarse de las últimas plazas. En la jornada anterior le ganaron al Elche y lograron su segunda victoria al hilo.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Deportivo Alavés?

La transmisión del partido FC Barcelona vs. Deportivo Alavés empezará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m. (ET) / 11.00 a. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Deportivo Alavés EN VIVO ONLINE GRATIS?

PSG vs. Lille en Perú: Star+, ESPN Sur

PSG vs. Lille en Argentina: ESPN Sur, Star+

PSG vs. Lille en Bolivia: Star+, ESPN Sur

PSG vs. Lille en Brasil: Star+, NOW NET e Claro, ESPN Brasil, GUIGO

PSG vs. Lille en Chile: ESPN Sur, Star+

PSG vs. Lille en Colombia: ESPN Sur, Star+

PSG vs. Lille en Costa Rica: Star+, ESPN2 Norte

PSG vs. Lille en Ecuador: ESPN Sur, Star+

PSG vs. Lille en Francia: Amazon Prime Video

PSG vs. Lille en Alemania: DAZN

PSG vs. Lille en Italia: Sky Sport Football, SKY Go Italia, Sky Sport Uno, NOW TV

PSG vs. Lille en México: ESPN2 Norte, Star+

PSG vs. Lille en Paraguay: Star+, ESPN Sur

PSG vs. Lille en España: Esport3, tvG2

PSG vs. Lille en Reino Unido: BT Sport App, BT Sport 2, BTSport.com

PSG vs. Lille en Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

PSG vs. Lille en Uruguay: ESPN Sur, Star+

PSG vs. Lille en Venezuela: ESPN Sur, Star+.

FC Barcelona vs. Deportivo Alavés: ¿qué canal es ESPN?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Deportivo Alavés vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el FC Barcelona vs. Deportivo Alavés por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver el partido FC Barcelona vs. Deportivo Alavés EN VIVO ONLINE vía internet?

Para que no te pierdas la transmisión del FC Barcelona vs. Deportivo Alavés por internet, puedes ingresar al portal de Star Plus e ingresar tu usuario y contraseña para acceder el contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares, tablet). En caso no puedas acceder al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este duelo vía La República Deportes.

¿Dónde se jugará el partido FC Barcelona vs. Deportivo Alavés?

El lugar donde se disputará el FC Barcelona vs. Deportivo Alavés por la fecha 12 de LaLiga Santander es el Camp Nou, ubicado en la ciudad de Barcelona, España.