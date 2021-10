Granada vs. Getafe EN VIVO: hora y canal para ver el duelo por LaLiga

Granada vs. Getafe se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO en el Estadio Los Cármenes este jueves 28 de octubre. Este cruce es correspondiente a la fecha 11 de LaLiga Santander y será transmitido en vivo por Star+ a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora española). La TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS del minuto a minuto podrás seguirla en la web de La República Deportes.

Granada vs. Getafe EN VIVO: historial

De los 10 últimos enfrentamientos entre ambos bandos, Granada lleva la ventaja con cinco victorias, cuatro empates y apenas una derrota. El partido más fresco se desarrolló el 23 de mayo de este año por la jornada 38 de LaLiga 2020-2021. Aquella vez el elenco albirrojo fue local y el partido quedó empatado sin goles.

Granada vs. Getafe: hora del partido por LaLiga

En Perú, el Granada vs. Getafe arrancará desde la 1.00 p. m. En España iniciará a las 8.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Perú: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Granada vs. Getafe: canal para ver el partido de LaLiga

El canal de TV encargado de TRANSMITIR EN DIRECTO el Granada vs. Getafe será Star Plus para toda Latinoamérica.

Argentina: ESPN Sur, Star+

Bolivia: ESPN Sur, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, NOW NET e Claro, GUIGO

Chile: Star+, ESPN Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Sur, Star+

Ecuador: Star+, ESPN Sur

México: Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+, ESPN Sur

Perú: Star+, ESPN Sur

Puerto Rico: SportsMax App, SportsMax 2

España: Movistar+, Movistar Laliga 2, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga

Reino Unido: Premier Sports 1, LaLigaTV, Premier Player HD

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN Sur, Star+

Venezuela: ESPN Sur, Star+

¿Dónde ver Granada vs. Getafe ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Granada vs. Getafe por internet, puedes ingresar al portal de Star Plus e ingresar tu usuario y contraseña para acceder el contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares, tablet). En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.