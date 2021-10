Marcos Riquelme: “Soy consciente que no he cumplido las expectativas”

Sporting Cristal venció 3-1 a Alianza Lima por la fecha 16 de la Fase 2. Los dirigidos por Roberto Mosquera se han convertido en los verdugos de los ‘íntimos’ está temporada, debido a que son los únicos que los han vencido en el año . Una de las piezas claves del encuentro fue Marcos Riquelme, quien anotó dos goles. Los rimenses van en busca de su estrella 21 a final de temporada.

“Salimos a jugar un partido que sabíamos que iba a ser intenso, pero mucho iba a depender de la intensidad que nosotros tuviéramos. Ellos son un equipo muy duro, hicieron una buena Fase 2, un rival al que costaba entrarle, costaba hacerle goles. Pero, encontramos dos tantos rápidos en el primer tiempo que nos dio mucha tranquilidad. Quizá en el segundo tiempo entramos un poco dormidos, ellos salieron a presionar más arriba. Se armó un lindo partido, pero nada, contento porque sabíamos que este partido iba a ser muy importante de cara a lo que viene. Nos estamos jugando cosas importantes igual que ellos y fue un lindo espectáculo.”, expresó Riquelme en entrevista para GolPerú.

Por otro lado, el delantero se sinceró sobre su rendimiento en Cristal a lo largo del año y espera poder remontar el mal año en los play-off. “Soy consciente que no he cumplido las expectativas que tenia que cumplir, lamentablemente las lesiones, la falta de la pretemporada en este principio de año me paso la cuenta en los partidos de la primeras fechas, Fase 1 y en los torneos internacionales. Me he perdido muchos partidos, tuve dos desgarros y la verdad que eso me mató”.

Si bien las lesiones lo perjudicaron en el año, el argentino señaló que nunca perdió la fe en sí mismo y agradeció la confianza recibida. “Nunca deje de trabajar, con el apoyo de los compañeros, del cuerpo medico y de la familia que siempre está, traté de salir adelante. Esto es un pequeño premio por el esfuerzo de los que nunca dejamos de creer”, indicó.