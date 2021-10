Manchester United vs. Liverpool EN VIVO con Cristiano Ronaldo: transmisión del clásico de la Premier League

Manchester United vs. Liverpool EN VIVO se enfrentan HOY domingo 24 de octubre en el Estadio Old Trafford por la fecha 9 de la Premier League a partir de las 10.30 a. m. (hora peruana) . El encuentro entre los diablos rojos y los reds será televisado por la señal de ESPN 2 y el servicio streaming de Star+. Para que no te pierdas el clásico de la liga inglesa y la actuación de Cristiano Ronaldo, sigue la transmisión ONLINE GRATIS por La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto, las alineaciones, goles e incidencias.

Manchester United vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? HOY domingo 24 de octubre ¿A qué hora juegan? 10.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Old Trafford ¿En qué canal? ESPN 2 y Star+.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Liverpool?

El clásico de la Premier League entre Manchester United vs. Liverpool se llevará a las 10.30 a. m. en el territorio peruano. Revisa los horarios de transmisión de este partidazo según tu localización geográfica:

México: 10.30 a. m.

Perú: 10.30 a. m.

Ecuador: 10.30 a. m.

Colombia: 10.30 a. m.

Bolivia: 11.30 a. m.

Venezuela: 11.30 a. m.

Paraguay: 12.30 p. m.

Argentina: 12.30 p. m.

Uruguay: 12.30 p. m.

Brasil: 12.30 p. m.

Chile: 12.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO el Manchester United vs. Liverpool?

Los canales de TV encargados de transmitir el clásico entre Manchester United vs. Liverpool serán ESPN 2 para toda Sudamérica y la plataforma streaming de Star+ o Star Plus .

Argentina: ESPN 2, Star+

Bolivia: ESPN 2, Star+

Chile: ESPN 2, Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Paraguay: ESPN 2, Star+

Perú: ESPN 2, Star+

Uruguay: ESPN 2, Star+

Venezuela: ESPN 2, Star+.

¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

Últimos partidos entre Manchester United vs. Liverpool