¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs. Binacional por la fecha 16 de la Fase 2 en la Liga 1?

Sport Huancayo vs. Binacional EN VIVO se miden este sábado 23 de octubre por la jornada 16 de la Fase 2 en la Liga 1 Betsson. La transmisión del encuentro, que se disputará en el estadio Alberto Gallardo, estará a cargo de Gol Perú a partir de las 11.00 a. m. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE del partido, ingresa a La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas de ambos clubes y el marcador actualizado minuto a minuto.

Sport Huancayo vs. Binacional: ficha del partido

Partido Sport Huancayo vs. Binacional ¿Cuándo juegan? Sábado 23 de octubre ¿A qué hora? 11.00 a. m. ¿Dónde? Estadio Alberto Gallardo ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs. Binacional?

El compromiso Sport Huancayo vs. Binacional se iniciará desde las 11.00 a. m. en todo el Perú. Para verlo desde el extranjero, consulta la siguiente guía de horarios.

Perú: 11.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

México: 11.00 a. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Chile: 1.00 p. m.

Paraguay: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

Con el objetivo de disipar de una vez por todas cualquier peligro de descender, Sport Huancayo intentará quedarse con un triunfo cuando se mida a Binacional que necesita aún más los tres puntos para no quedar entre los tres últimos lugares de la tabla acumulada.

El Rojo Matador pudo haberse salvado la fecha previa, pero no fue capaz de pasar del empate sin goles ante César Vallejo. Sin chances de alcanzar cupo para un torneo internacional, al cuadro dirigido por Javier Arce solo le resta finalizar de la mejor forma posible esta temporada y empezar a planificar la campaña del próximo año.

El Poderoso del Sur, por su parte, se estancó luego de una buena racha de tres victorias seguidas y en la jornada más reciente acumuló su segunda caída al hilo al perder 1-2 con Universitario. El equipo de Juliaca todavía depende de sí mismo, e incluso podría quedar sin riesgo de descender directo siempre que gane y se produzca una combinación favorable de resultados en otros compromisos.

Sport Huancayo y Binacional ya se vieron las caras en marzo de este año y el desenlace de aquel cruce fue favorable para los huancaínos, que golearon 3-0. Con este marcador, los del centro estiraron a cinco sus partidos invictos contra los sureños.

¿Qué canal transmite Sport Huancayo vs. Binacional?

La transmisión por TV del encuentro Sport Huancayo vs. Binacional estará a cargo de la señal de Gol Perú, canal que cuenta con los derechos televisivos de la Liga 1 Betsson.

¿Dónde ver Sport Huancayo vs. Binacional vía Gol Perú?

En territorio peruano, puedes sintonizar el cotejo Sport Huancayo vs. Binacional por la señal de Gol Perú desde los siguientes canales según tu operador de TV paga:

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD).

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir ONLINE Sport Huancayo vs. Binacional?

Para que no te pierdas la transmisión por internet de Sport Huancayo vs. Binacional, ingresa a Movistar Play, servicio de streaming que cuenta en su programación con el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, puedes seguir la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Historial reciente de Sport Huancayo vs. Binacional

Sport Huancayo 3-0 Binacional | 22.03.21

Sport Huancayo 1-0 Binacional | 13.10.20

Sport Huancayo 0-0 Binacional | 02.11.19

Binacional 1-3 Sport Huancayo | 17.05.19

Binacional 0-0 Sport Huancayo | 26.10.18.

¿Dónde juegan Sport Huancayo vs. Binacional?

El escenario para el enfrentamiento entre Sport Huancayo vs. Binacional será el estadio Alberto Gallardo, recinto deportivo ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres.