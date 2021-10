Juan Pablo Varillas ante un posible ingreso al top 100: “No estoy lejos, pero no me presiono”

Paso a paso. Luego de su destacada participación en la Copa Davis, Juan Pablo Varillas continúa con su participación en competencias internacionales y este jueves cerró su pase a los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires. El tenista nacional analizó su performance y se refirió a la posibilidad de ubicarse entre los mejores 100 tenistas del mundo.

“No estoy pendiente de eso. Este año ha sido más difícil que otros años, pero yo voy partido a partido, torneo a torneo, y con tranquilidad. Yo sé que no estoy lejos, pero no me presiono con eso”, sostuvo tras finalizar su serie a la cuenta oficial del Dove Men+Care Challenger de Buenos Aires.

Con Juan Pablo Varillas, Perú visitará a Rumanía por los knock-outs del Grupo Mundial I de la Copa Davis. Foto: twitter Copa Davis

El peruano venció al local Santiago Rodríguez por 2-0, en sets de 6-4 y 6-2, y aseguró su pase a la siguiente instancia del torneo. Pese al triunfo, el deportista de 26 años no se mostró conforme con su rendimiento.

“La mayor parte del partido estuve un poco nervioso. No pude sacar la diferencia que me hubiera gustado, pero al final, en los últimos tres ‘games’, me solté, empecé a poner más agresividad dentro de la cancha y eso me dejó con buenas sensaciones”, acotó.

La primera raqueta nacional, quien ocupa la posición 129 del ranking ATP, se medirá ante el vencedor de la llave entre los argentinos Sebastián Báez y Juan Ignacio Londero.

‘Juanpi’ fue determinante para que Perú consiguiera su clasificación a los knock-outs del Grupo Mundial I de la Copa Davis y en lo que va del año logró alzarse con el trofeo en los Challenger de Italia y Chile.