Lionel Messi: campeón del mundo en Francia 1998 considera que no debería recibir el Balón de Oro

El 29 de noviembre la revista France Football realizará la entrega del Balón de Oro 2021. La semana pasada, el semanario francés anunció los 30 nominados a recibir dicho galardón. Entre los nombres más resaltantes figura Kylian Mbappé, Robert Lewandowsky, Neymar, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Justamente este último es uno de los favoritos a ganar el Balón de Oro. Con opiniones a favor y en contra de que el argentino se adjudique el premio destaca la del francés Frank Leboeuf. El campeón del mundo en Francia 1998 considera que Messi no debe ganar el premio.

Lo que más resalta no es la opinión del ex internacional francés, sino la razón para no entregarle el Balón de Oro a Messi. “En el año 2000 y en el año 2006, Zidane no ganó el Balón de Oro porque vio una tarjeta roja en cada uno de los años . Messi vio una tarjeta roja en la Supercopa de España y eso cuenta en las votaciones. Si no se lo dieron a Zidane, no deberían dárselo a Messi”, señaló.