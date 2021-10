River Plate vs. San Lorenzo por TNT Sports: hora y cómo ver ONLINE GRATIS la Liga Profesional

River Plate vs. San Lorenzo vía TNT Sports ONLINE Y EN DIRECTO este domingo 17 de octubre por la jornada 16 de la Liga Profesional Argentina en el Estadio Monumental de Núñez, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. El choque entre ambos equipos está pactado a las 6:15 p.m. (hora peruana) y 8.15 p.m. (hora argentina). Puedes seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS de La República Deportes, con las formaciones iniciales, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

River Plate vs. San Lorenzo: ficha del partido

Partido River Plate vs. San Lorenzo ¿Cuándo juegan? domingo 17 de octubre ¿A qué hora? 6:15 p.m. (hora peruana) y 8.15 p.m. (hora argentina) ¿Dónde juegan? Estadio Monumental de Núñez ¿Qué canal transmitirá? TNT Sports (Argentina) y ESPN, Star+ (Perú)

River Plate vs. San Lorenzo: probables alineaciones

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Robert Rojas, David Martínez, Fabrizio Angileri; Santiago Simón, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Benjamín Rollheiser; Julián Álvarez y Federico Girotti.

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Andrés Herrera, Gino Peruzzi, Cristian Zapata, Francisco Flores, Nicolás Fernández Mercau; Alexis Sabella, Siro Rosané; Nicolás Fernández, Franco Di Santo y Nahuel Barrios.

¿A qué hora juegan River Plate vs. San Lorenzo?

River Plate vs San Lorenzo se verán las caras por la jornada 16 de la Liga Profesional Argentina en el Estadio Monumental de Núñez desde la 6:15 p.m. (hora peruana) y 8.15 p.m. (hora argentina). Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 6:15 p.m.

Argentina: 8:15 p.m.

México: 6:15 p.m.

Chile: 8:15 p.m.

Uruguay: 8:15 p.m.

Brasil: 8:15 p.m.

Ecuador: 6:15 p.m.

Colombia: 6:15 p.m.

Bolivia: 7:15 p.m.

Venezuela: 7:15 p.m.

¿Qué canales transmiten el River Plate vs. San Lorenzo?

Perú: ESPN, Star+

Argentina: TNT Sports

Colombia: ESPN2

Ecuador: ESPN, Star+

México: Fanatiz México

Bolivia: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN Brasil, Star+

Chile: ESPN, Star+

¿Qué canal es TNT Sports HD?

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)TU.

VES: **NO DISPONIBLE**.

¿Qué canal es TNT Sports 2?

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD).

¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO ONLINE?

En caso de que quieras ver por internet la programación de TNT Sports, puedes contratar Estadio TNT Sports, servicio de streaming de este canal deportivo donde tendrás a tu disposición todo el contenido de TNT Sports 2 y TNT Sports HD.

¿Dónde ver River Plate vs. San Lorenzo ONLINE GRATIS?

Si buscas un link para ver el duelo River Plate vs. San Lorenzo, podrás hacerlo a través de TNT Sports y TNT Sports GO. También puedes verlo en el servicio streaming de tu cable operador en caso de que tengas contratado TNT Sports: DirecTV GO y Movistar Play. Además, habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la página web de La República Deportes.

.