Con Messi en el PSG: Wijnaldum expresó su incomodidad con las decisiones de Pochettino

Georginio Wijnaldum no la está pasando nada bien desde que llegó a París. A pesar de que hace unos días declaró para L’Équipe que en lo grupal estaba muy cómodo e impresionado con el nivel de jugadores que tenía como compañeros, en el aspecto individual sucede todo lo contrario. El centrocampista holandés llegó al PSG después de prescindir la oferta del Barcelona , pensando que sería uno de los indiscutibles en la oncena parisina junto a Lionel Messi, sin embargo; esto no ha sucedido.

En una reciente declaración para NOS, Wijnaldum aseguró que no se siente cómodo con los minutos dispuestos por Mauricio Pochettino. “No puedo decir que esté completamente feliz. No jugar es algo preocupante. Porque la situación no es la que quería, pero así es el fútbol y tendré que aprender a lidiar con ello. Soy un luchador. Tengo que ser positivo y trabajar duro para darle la vuelta a la situación. He jugado mucho en los últimos años, siempre he estado en forma y lo he hecho muy bien. Esto es algo diferente y lleva su tiempo acostumbrarse a ello. Tenía muchas ganas de esta nueva etapa y, cuando llega, pasa esto. Es complicado”, comentó.

¿Cuántos minutos ha disputado Georginio?

En la Ligue 1, el centrocampista holandés ha aparecido en nómina nueve veces. Cinco encuentros arrancó de titular, en tres ocasiones ingresó y en una se quedó en el banco de suplentes. Solo en dos encuentros disputó los noventa minutos. En total, Wijnaldum ha jugado 426 minutos. Un tiempo muy corto para un jugador que estaba acostumbrado a jugar todos los partidos en el Liverpool.

En la UEFA Champions League. Georginio fue titular en el empate 1 a 1 ante el Brujas, donde solo jugó 46 minutos. En la segunda fecha, ante el Manchester City, ingresó 12 minutos, en la victoria por 2 a 0 de los parisinos. Finalmente, por la final de la Supercopa de Francia, el holandés jugó 19 minutos en la derrota por 0 a 1 ante el Lille.

PSG enfrenta este viernes 15 de octubre al Angers por la Ligue 1. El cuadro dirigido por Mauricio Pochettino es el líder de la competición con 24 unidades, y supera por cinco al Lens, su más cercano perseguidor.