César Farías, entrenador de Bolivia: “En el partido contra Perú nos jugamos todo”

La selección boliviana no la pasa nada bien en las Eliminatorias Qatar 2022. Tras la derrota 3-0 ante Ecuador, el equipo altiplánico alcanzó nueve partidos consecutivos sin ganar en lo que va del proceso clasificatorio, ocupando así el noveno lugar con solo seis puntos. Ante ello, el entrenador de Bolivia, César Farías, analizó el duelo de su equipo ante la ‘Tri’ y señaló que ya piensa en el encuentro ante Perú.

“Esto es fútbol y en ocasiones suceden estas cosas. Creo que fueron varios momentos donde el sistema táctico no resultó, recibimos los goles y en cinco minutos no tuvimos respuesta para ello . Defender en este momento una circunstancia sistemática no tiene ningún sentido. Hemos perdido un partido muy difícil, que ha podido ser peor y es por eso que en el partido contra Perú nos jugamos todo”, indicó el entrenador venezolano en conferencia de prensa.

Bolivia vs Ecuador: 0-3, partido Eliminatorias Qatar 2022 video goles

Asimismo, el estratega de 48 años descartó los rumores sobre su salida del área técnica de la selección boliviana e indicó que sus dirigidos tienen muchas ganas de revertir la situación. “ Nosotros ahora pensamos en Perú y lo que suene alrededor no tiene importancia hasta que suene el pitazo final . Por su puesto que hay rumores (sobre una posible salida), pero hemos vivido una semana muy buena de trabajo, hay muy buena vibra internamente. Por su puesto que genera frustración esta derrota, pero una frustración que tenemos que dejar atrás”.

¿Cuándo se juega el Perú vs. Bolivia?

Peruanos y bolivianos jugaran el próximo domingo 10 de octubre a las a las 3.00 p. m. (hora peruana) y a las 4.00 p. m. (hora boliviana) en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Este partido corresponde a la quinta jornada de las Eliminatorias Qatar 2022, la cual se suspendió en marzo por la pandemia de la COVID-19.