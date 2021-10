Mbappé rompe su silencio: “Dije a finales de julio que quería irme”

Kylian Mbappé finalmente habló sobre todo lo que se dijo respecto a su salida del PSG y su posible traspaso al Real Madrid durante el mercado de pases del verano europeo. El delantero francés dio detalles sobre lo que vivió en los últimos tres meses durante una entrevista tras vencer al Manchester City en la Champions League.

En una conversación con RMC, el jugador parisino dio su versión de la historia y precisó que él comunicó, con anticipación, su deseo de salir del equipo.

“ Pedí irme, y desde ese momento no quise renovar, quería que el club me buscara un traspaso para que pudieran tener dinero para buscar un recambio de calidad”, reveló Mbappé antes del duelo en el que PSG cayó por 2-0 ante Rennes.

Mbappé estuvo presente en la derrota del PSG ante Rennes. Foto: EFE

“Siempre he sido feliz en este club los cuatro años que pasé aquí y lo sigo siendo. Se lo anuncié suficientemente temprano para que el club pudiera reaccionar. Quería que los dos saliéramos beneficiados y acabáramos de la mano para hacer un buen trato. Pero les respeté y les dije ‘Si no quieres que me vaya, me quedo’”, agregó el futbolista de 23 años.

Asimismo, Mbappé dejó en claro que no tenía una mala relación con Leonardo, director deportivo del PSG. Además, solicitó que lo traspasaran desde julio.

“La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de extender mi contrato, que no quería hablar más con Leonardo, y eso no es en absoluto cierto. Me dijeron ‘Kylian, a partir de ahora hablas con el presidente’”, manifestó ‘Donatello’, quien desconoce el motivo por el cual el director deportivo dejó de ser su interlocutor.

