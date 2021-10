Universitario vs. César Vallejo EN VIVO: sigue AQUÍ el partido por la Fase 2 de la Liga 1

Universitario vs. César Vallejo EN VIVO se enfrentan en el Estadio San Marcos a partir de las 3.30 p. m., por la jornada 14 de la Fase 2 en la Liga 1 Betsson. La transmisión por TV del compromiso estará disponible vía Gol Perú, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy en La República Deportes, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Universitario vs. César Vallejo: ficha del partido

Partido Universitario vs. César Vallejo ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 3 de octubre ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Universitario vs. César Vallejo?

En territorio peruano, el cotejo Universitario vs. César Vallejo se llevará a cabo a partir de las 3.30 p. m. Para seguirlo desde el extranjero, consulta la guía de horarios en el resto de países de la región.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

En el cuarto puesto de la tabla acumulada con 34 puntos, Universitario buscará no perder el paso para asegurar su cupo a la próxima Copa Libertadores. A falta de solo cuatro partidos para el final de la Fase 2, el cuadro crema se medirá contra un rival directo como César Vallejo, que actualmente ocupa la tercera casilla.

En su encuentro más reciente, el elenco estudiantil pudo vencer por 3-1 a Sport Huancayo gracias a los tantos de Piero Quispe, Luis Urruti y Alberto Quintero, pero también debido a que el Rojo Matador desperdició dos penales que pudieron haberle dado el empate.

Los poetas, en tanto, también contaron con un poco de suerte de su lado en su último juego contra Deportivo Municipal. Los ediles fallaron un penal, tras lo cual poco después Donald Millán marcó para los norteños y, posteriormente, Jairo Vélez puso el 2-0 definitivo.

Universitario y César Vallejo se han enfrentado tres veces desde el regreso de los trujillanos a la primera división. De esos tres lances, dos fueron victorias para el elenco provinciano y el restante finalizó en empate.

¿Dónde ver Universitario vs. César Vallejo?

El canal encargado de transmitir el duelo Universitario vs. César Vallejo será Gol Perú para todo el territorio peruano. Por medio de esta señal tienes acceso a los juegos más importantes de la Liga 1 Betsson, así como a los choques de la Liga 2.

¿Cómo sintonizar Universitario vs. César Vallejo vía Gol Perú?

Puedes ver el compromiso Universitario vs. César Vallejo vía Gol Perú desde los siguientes canales de acuerdo con el operador de TV por cable o satélite que tengas contratado.

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir ONLINE Universitario vs. César Vallejo?

Para que no te pierdas el encuentro Universitario vs. César Vallejo por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso de que no cuentas con acceso al mismo, puedes mantenerte informado con la cobertura ONLINE que te ofrece La República Deportes.

Posible formación de Universitario vs. César Vallejo

Universitario: Romero, Zevallos, Alonso, Quina, Cabanillas, Alfageme, Guarderas, Carpio, Uruti, Quintero y Valera.

DT: Gregorio Pérez.

César Vallejo: Grados, Quiñones, Garcés, Fleitas, Ciucci, Figuera, Ysique, Cuba, Vásquez, Millán y Silva.

DT: José Del Solar.

¿Dónde juegan Universitario vs. César Vallejo?

El escenario que albergará el enfrentamiento Universitario vs. César Vallejo será el Estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recinto deportivo ubicado dentro de la casa de estudios del mismo nombre, en el Cercado de Lima.

Historial reciente de Universitario vs. César Vallejo