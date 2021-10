Atlético Madrid vs. Barcelona vía Roja Directa: ¿cómo y desde dónde ver el duelo por Laliga?

Atlético Madrid vs. Barcelona se enfrentan hoy sábado 2 de octubre en vivo vía Roja Directa por la fecha 8 de la Liga Santander. El encuentro, que arrancará a las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Wanda Metropolitano, se podrá ver por la señal de DirecTV Sports. Un duelo a muerte para ambos. Mientras que los colchoneros pretenden con una victoria pasar a los primeros tres puestos, los culés buscan salir de la zona media de la tabla y conseguir por primera vez en esta temporada dos triunfos consecutivos.

Con 14 puntos, el equipo de Diego Simeone está en puesto cinco . Los comandados por Koeman; sin embargo, se ubican en el lugar siete con 12 unidades. Si bien la diferencia no es mucha, justamente por ello ambos se juegan mucho. Luego del 3-0 que Benfica le atestó al Barcelona en Champions League, el entrenador holandés está al borde de la destitución. Eso se podría confirmar luego de este juego, dependiendo del resultado que se tenga en cancha.

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. Barcelona?

Argentina 4.00 p. m.

Bolivia 3.00 p. m.

Brasil 4.00 p. m.

Canadá 12.00 p. m. - 3.00 p. m.

Chile 4.00 p. m.

Colombia 2.00 p. m.

Costa Rica 1.00 p. m.

Ecuador 2.00 p. m.

El Salvador 1.00 p. m.

Estados Unidos 12.00 p. m. - 3.00 p. m.

Guatemala 1.00 p. m.

Honduras 1.00 p. m.

México 2.00 p. m.

Nicaragua 1.00 p. m.

Panamá 2.00 p. m.

Perú 2.00 p. m.

República Dominicana 3.00 p. m.

Uruguay 4.00 p. m.

Venezuela 3.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Atlético Madrid vs. Barcelona?

Argentina DIRECTV Sports (610-619)

Bolivia Tigo Sports

Brasil Star+, ESPN Brasil

Canadá TSN5

Chile DIRECTV Sports (610-619)

Colombia DIRECTV Sports (610-619)

Costa Rica TUDN, SKY Sports (504-546)

Ecuador DIRECTV Sports

El Salvador TUDN, SKY Sports (canales 504-546)

Estados Unidos ESPN+

Guatemala TDN, SKY Sports (canales 504-546)

Honduras TUDN, SKY Sports (canales 504-546)

México SKY Sports

Nicaragua TUDN, SKY Sports (canales 504-546)

Panamá TUDN, SKY Sports (canales 504-546)

Perú DIRECTV Sports (610-619)

R Dominicana TUDN, SKY Sports (canales 504-546)

Uruguay DIRECTV Sports

Venezuela DIRECTV Sports

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Barcelona EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Atlético Madrid vs. Barcelona por internet, puedes sintonizar la señal de DirecTV Sports, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Barcelona en Roja Directa?

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Atlético Madrid vs. Barcelona

Haz clic en el duelo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Alineación posible de Atlético Madrid vs. Barcelona

