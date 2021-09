VER ESPN 3 Manchester United vs. Villarreal EN VIVO: se enfrentan por la Champions League

VER Manchester United vs. Villarreal EN VIVO EN DIRECTO se verán las caras este miércoles 29 de setiembre por la segunda jornada del Grupo F de la Champions League 2021/22. El duelo entre los diablos rojos y el Submarino Amarillo está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) en el mítico Old Traffor, en Inglaterra . El canal encargado de transmitir este partido será ESPN 3 para toda Sudamérica y la web de La República Deportes vía STREAMING ONLINE.

Manchester United y Villarreal volverán a enfrentarse tras la final de la Europa League, donde los españoles se impusieron por la vía de penales. En ese entonces, David De Gea se convirtió en villano al fallar el penal decisivo para los diablos rojos. Ahora, el arquero de La Roja llega en mejores condiciones, pues viene de atajar un penal clave en el último encuentro por Premier League.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Villarreal?

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Manchester United vs. Villarreal: previa del partido

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, alabó a Cristiano Ronaldo y dijo que cuando juega “casi siempre se puede decir que empiezas con un gol asegurado”.

El futbolista portugués atesora 135 goles en la Champions League en 177 partidos disputados y espera aumentar sus registros este miércoles contra el Villarreal.

“Con Cristiano... casi puedes decir que si juega es un gol garantizado. Tiene esos récords y marcará goles. Creo que al Villarreal le ha hecho 13 en 14 o 15 partidos, lo que quiere decir que se le da bien. Además, conoce a Albiol y a Torres, grandes defensas. Está concentrado en marcar cada vez que está en el campo”, dijo el noruego en rueda de prensa.

El United llega a este duelo después de perder tres de sus últimos cuatro compromisos y tras caer en la primera jornada de la fase de grupos, lo que les deja últimos, por detrás de Young Boys, Atalanta y Villarreal.

“Solo hay seis partidos en la fase de grupos y necesitas diez o quizás doce puntos para pasar a de ronda. Ya perdimos tres la última vez, si terminas con cero o un punto tras dos partidos, significa que tienes que ganar los cuatros siguientes para pasar. No es un ganar o ganar, pero es un partido muy importante”.

Con información de EFE.

¿En qué canal ver Manchester United vs. Villarreal?

El duelo entre Manchester United vs. Villarreal contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN 3 para toda Sudamérica y Star+ vía STREAMING ONLINE.

¿Cómo ver Manchester United vs. Villarreal vía ESPN 3?

DirecTV

Argentina, Urugay, Chile, Perú, Colombia y Ecuador: canal 623 y 1623.

Movistar TV

Chile: canal 495 y 887

Perú: canal 488 y 887 (Satélite); 508 y 742 (Cable).

Claro TV

Chile: canal 176 y 476

Perú: canal 66 y 524.

¿Dónde van a jugar Manchester United vs. Villarreal?

Manchester United vs. Villarreal se verán las caras en Old Trafford, estadio de fútbol ubicado en Old Trafford, Gran Mánchester, en la región noroeste de Inglaterra, y la casa del Manchester United. Con una capacidad de 76.000 es el estadio de fútbol de clubes más grande en el Reino Unido, y el undécimo más grande de Europa.