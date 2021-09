Pirlo TV: sintoniza en vivo el Celta de Vigo vs. Granada por LaLiga Santander

A partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) de este lunes 27 de septiembre, Celta de Vigo vs. Granada se enfrentan por la séptima jornada de la Liga Santander. Desde el Estadio de Balaídos, ESPN 2 y Star+ transmitirán el juego . Tanto los celestes como los nazaríes no atraviesan por su mejor momento. El primero se ubica en el puesto 16 con 4 puntos, mientras que el segundo está en el lugar 18 con 3 unidades.

En su último duelo, Celta de Vigo venció por 2-0 al Levante y ha sido una inyección anímica para el equipo. Sobre ello, el entrenador argentino ha dicho: “podemos dar mucho más. No merecíamos esperar tanto tiempo por la primera victoria. Hubo muchos partidos en los que nos merecimos los tres puntos”.

Por su lado, Robert Moreno, entrenador del Granada, dijo lo siguiente sobre la actual situación del club, que no gana un cotejo desde que arrancó el torneo: “es el objetivo de todos (la primera victoria). Estamos trabajando para ello de forma incansable. Día sí y día también. Queremos jugar bien y darle alegría a la afición. Es lo que nos mueve a levantarnos cada día. Venir a trabajar, entrenar y tratar de hacerlo bien”.

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. Granada?

Perú: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Celta de Vigo vs. Granada?

Sudamérica: ESPN2 y Star+

México: SKY Sports

España: GOL Televisión y LaLiga TV Bar.

¿Dónde ver Celta de Vigo vs. Granada EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Celta de Vigo vs. Granada EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo ver Celta de Vigo vs. Granada en Pirlo TV?

Una vez hayas accedido a Pirlo TV, busca el Celta de Vigo vs. Granada en la lista de partidos que aparecerá en la pantalla. Cada encuentro cuenta con varios enlaces para seguir la transmisión en vivo: elige uno de ellos.

¿Cómo ver Pirlo TV por internet gratis?

Entra a la página de Pirlo TV desde esta dirección: www.pirlotv.fr/. Lo primero que verás al llegar es una lista de choques ordenados por hora en forma de calendario. Estas son las retransmisiones disponibles en directo en ese instante. Lo normal es que, si el encuentro se va a disputar en una hora cercana a la consulta, se encuentre el link con el canal concreto.

Posible formación de Celta de Vigo

Dituro, Galán, Murillo, Araujo, Mallo, Nolito, Beltrán, Tapia, Méndez, Mina y Aspas.

Posible formación de Granada