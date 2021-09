Roja Directa: mira EN VIVO y ONLINE el Barcelona vs. Levante por LaLiga Santander

Continúa LaLiga Santander. Barcelona vs. Levante juegan por la jornada 7 del campeonato español. A partir de las 9.15 a. m. (hora peruana) de este domingo 26 de septiembre, culés y granotes se medirán en el Camp Nou en un duelo crucial para ambos, el cual podrá ser visto por ESPN 2. Si bien Koeman ha dado una lista de 20 jugadores, entre la que faltan varios deportistas titulares, la sorpresa es el regreso de Ansu Fati luego de cuatro meses sin jugar oficialmente.

Sobre ello, el DT holandés ha dicho: “A Ansu le falta mucho para estar como antes. Ha estado mucho tiempo fuera y eso no se recupera en dos semanas. Hay que ayudar al jugador y pensar que, si está del todo bien en noviembre, pues esperaremos a noviembre. Hay que ir poco a poco”.

Sin embargo, en la previa de este compromiso el estratega también se ha referido a su posible salida del club . “Hace tiempo que no estoy muy metido en leer la prensa. Sé que hay rumores, que hay nombres, pero no puedo poner energía en cosas que no puede controlar. Lo único que tenemos que hacer es ganar partidos”, detalló Koeman.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Levante?

Colombia: 9.30 a. m.

Ecuador: 9.30 a. m.

México: 9.30 a. m.

Perú: 9.30 a. m.

Bolivia: 10.30 a. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 10.30 a. m.

Paraguay: 10.30 a. m.

Venezuela: 10.30 a. m.

Argentina: 11.30 a. m.

Brasil: 11.30 a. m.

Chile: 11.30 a. m.

Uruguay: 11.30 a. m.

España: 4.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs. Levante?

Argentina: Star+, ESPN Sur

Bolivia: Star+, ESPN Sur

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: ESPN Sur, Star+

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Sur, Star+

Ecuador: Star+, ESPN Sur

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free

Alemania: DAZN

Italia: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN Sur, Star+

Perú: ESPN Sur, Star+

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

España: Movistar Laliga, Movistar+, Movistar Laliga 1

Reino Unido: LaLigaTV

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN Sur, Star+

Venezuela: ESPN Sur, Star+

¿Dónde ver Barcelona vs. Levante EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con ningún servicio de paga por el que puedas ver el compromiso ONLINE, recuerda que las plataformas Roja Directa y Tarjeta Roja están disponibles para sintonizar los encuentros. Además, puedes seguir la transmisión EN VIVO desde La Republica Deportes, la cual compartirá el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

¿Cómo ver Barcelona vs. Levante en Roja Directa?

Digita en tu navegador de preferencia la siguiente dirección web: http://www.rojadirectaenvivo.club/

En la lista de partidos busca y haz clic en Barcelona vs. Levante

Cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Mira Roja Directa por internet accediendo desde un dispositivo móvil o PC. Solo debes ingresar a la página www.rojadirectaenvivo.club desde tu navegador web de preferencia. Recuerda tener una buena conexión a internet para evitar los cortes de la transmisión.

Alineación posible de Barcelona vs. Levante

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araújo, Piqué, Mingueza, Gavi, Busquets, De Jong, Demir, Memphis y Luuk De Jong.

Levante: Aitor, Miramón, Vezo, Postigo, Duarte o Pier, Clerc, Pablo Martínez, Radoja, Pepelu o Vukcevic, Cantero y Roger.