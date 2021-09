Ansu Fati: “Somos el Barcelona. Vamos a por la Liga, a por la Champions y por todos los títulos”

El Barcelona se midió en el Camp Nou frente al Levante por la sétima jornada de LaLiga Santander. Los azulgranas venían de dos empates consecutivos: ante el Cádiz (0-0) y Granada (1-1). En la fecha de hoy necesitaban de una victoria para no perder de vista los primeros lugares de la tabla y lo consiguieron venciendo con contundencia al Levante por 3-0, bajo la atenta mirada de sus hinchas.

Los dirigidos por Ronald Koeman abrieron el marcador muy temprano con un tanto de Memphis Depay a los seis minutos y otro gol de Luuk de Jong a los 14 munutos del primer tiempo. El Barcelona volvía sonreír después de varias semanas de tensión dentro y fuera del vestuario. En el minuto 80, el estratega neerlandés envió al campo a Ansu Fati en reemplazo de Luuk de Jong. El joven ariete de 18 años regresaba al campo de juego después de 323 días, tras recuperarse de una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda.

El delantero nacionalizado español no desaprovechó su oportunidad, y a 10 minutos de su ingreso al terreno de juego convirtió el 3-0, lo que selló la goleada de los azulgranas. Los 35.334 hinchas presentes muy emocionados vieron como obtenían los tres puntos con el tanto de su nuevo número 10.

Retorno del ‘10′ azulgrana

Después de la partida de Lionel Messi al PSG en el último mercado de fichajes, el mítico número 10 del Barcelona quedó libre. Ansu Fati asumió el tremendo reto de llevar este dorsal y en su regreso a las canchas -tras 10 meses de ausencia- volvió a anotar. El joven español comentó: “Estoy muy feliz por la victoria, por volver a jugar, con los aficionados. Quiero agradecer a los doctores y a los fisios que han estado conmigo durante este proceso, y a los aficionados, que la verdad que es increíble.”

“Estoy muy contento desde que llegué a este club. Agradecer a los aficionados porque es un orgullo poder estar aquí, que la gente te quiera. Los vamos a necesitar todo el año.”

“ Desde que me lesioné me había imaginado mi regreso, pero no pensé que sería de esta manera. Tenemos que seguir sumando puntos porque esto es muy largo”.

