Alianza Lima vs. Melgar vía Gol Perú: ¿a qué hora juegan por la fecha 12 de la Fase 2?

Alianza Lima vs. Melgar EN VIVO vía Gol Perú por la jornada 12 de la Fase 2 en la Liga 1 Betsson. Este partido se disputará en el Estadio Alberto Gallardo a partir de la 1.15 p. m. y puedes seguir la cobertura ONLINE, con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles, a través de La República Deportes.

Alianza Lima vs. Melgar: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Melgar ¿Cuándo juegan? Miércoles 22 de septiembre ¿A qué hora? 1.15 p. m. ¿Dónde? Estadio Alberto Gallardo ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Melgar?

En Perú, podrás seguir el duelo Alianza Lima vs. Melgar a partir de la 1.15 p. m. Para verlo desde el extranjero, consulta la guía de horarios.

Perú: 1.15 p. m.

Colombia: 1.15 p. m.

Ecuador: 1.15 p. m.

México: 1.15 p. m.

Bolivia: 2.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.15 p. m.

Paraguay: 2.15 p. m.

Venezuela: 2.15 p. m.

Argentina: 3.15 p. m.

Brasil: 3.15 p. m.

Chile: 3.15 p. m.

Uruguay: 3.15 p. m.

España: 8.15 p. m.

Alianza Lima vs. Melgar: la previa

Alianza Lima quiere seguir firme en el liderato de la Fase 2 contra un Melgar que se juega sus últimas chances por seguir en la pelea de esta segunda rueda del campeonato. En el estadio Alberto Gallardo, ambos clubes se enfrentarán por primera vez en el año.

Los íntimos llegan con una envidiable racha de 15 partidos sin conocer la derrota en el certamen. En su juego más reciente, ante Cusco FC, sacó provecho de la jerarquía de su goleador Hernán Barcos, quien con un doblete en el segundo tiempo selló la victoria por 2-0.

El Dominó, en cambio, solo pudo empatar 1-1 con Ayacucho FC y vio estirada a ocho puntos su desventaja respecto del puntero. En la tabla acumulada, los arequipeños están en zona de clasificación a Copa Sudamericana, pero no ven lejos la posibilidad de alcanzar un cupo para la Libertadores.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Melgar?

En la televisión peruana, el compromiso Alianza Lima vs. Melgar irá por la señal de Gol Perú, mientras que en Latinoamérica, lo podrás ver por su señal internacional, GolTV.

Argentina: GolTV Latinoamérica

Bolivia: GolTV Latinoamérica

Chile: GolTV Latinoamérica, Peru Mágico

Colombia: GolTV Latinoamérica

Ecuador: GolTV Latinoamérica

México: GolTV Latinoamérica

Perú: Gol Perú

Uruguay: GolTV Latinoamérica

Venezuela: GolTV Latinoamérica, Peru Mágico

Estados Unidos: GOLTV, Peru Magico, GolTV Espanol.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Melgar por Gol Perú?

Si quieres sintonizar el juego Alianza Lima vs. Melgar por la señal de Gol Perú, revisa la guía de canales según tu operador de TV por cable o internet:

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

PUEDES VER: Así se mueve la tabla de posiciones de la Fase 2 en el inicio de la fecha 12

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Melgar vía Gol Perú ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Alianza Lima vs. Melgar por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

En Gol Perú podrás encontrar, además de la transmisión de partidos de fútbol como el Alianza Lima vs. Melgar, programas de entrevistas, análisis, informativos, recopilaciones de goles y mejores jugadas, recuento de la actuación de los peruanos en el extranjero, etc.

¿Qué partidos transmite Gol Perú?

Los partidos más importantes de la Liga 1 Betsson, como el Alianza Lima vs. Melgar, los podrás encontrar por la señal de Gol Perú. Además, en este canal también podrás ver los encuentros más destacados de la Liga 2.