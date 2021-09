Renzo Manyari: “Los deportistas y paradeportistas representan los sueños hechos realidad”

El pasado 29 de agosto, Renzo Manyari Velazco fue elegido como el nuevo presidente del Comité Olímpico Peruano (COP) para el período 2021-2024. Esta semana realizó su primer acto oficial en el país en el reconocimiento para los atletas y paraatletas que organizó el Congreso de la República. Manyari participó junto con la presidenta del congreso, María del Carmen Alva, y la congresista Diana Gonzales.

También estuvieron presentes el presidente del Instituto Peruano del Deporte, Gustavo San Martín, y la presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, Luisa Villar. La ceremonia especial fue para rendir homenaje a cuatro atletas y cinco para atletas: la medallista de oro de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, Angélica Espinoza, Ángelo Caro, Nicolás Pacheco, Alexandra Grande, Rosbil Guillén, Israel Hilario, Rodrigo Santillán, Efraín Sotacuro y Lucca Mesinas, quien no logró asistir a este evento.

El presidente del COP, Renzo Manyari, se dirigió primero y reconoció el tremendo esfuerzo de Espinoza, ya que fue la única peruana que pudo conseguir una medalla en los pasados Juegos Paralímpicos Tokio 2020. La parataekwondista de 23 años venció en la final a la turca Meryem Cavdar y obtuvo la presea de oro de la categoría 49 kg en esta disciplina.

“Angélica Espinoza, tú en particular desde Olimpia hasta Tokio has escrito tu nombre en el crisol de la gloria eterna del momento olímpico y paralímpico. Tu nombre ya está escrito en la eternidad de los deportistas y paradeportistas más grandes de la historia de la humanidad y tenlo siempre presente”, comentó Manyari.

Renzo Manyari: “Ustedes los deportistas y paradeportistas representan los sueños hechos realidad”

Además, el titular del COP añadió que los deportistas son “en definitiva la máxima expresión del ser humano en espíritu físico y valores (como) la amistad, el respeto y excelencia, ya que son los valores del olimpismo que hacen ustedes en cada acción de sus vidas, no solamente en el campo de competencia, sino desde que se despiertan, desde que saludan, desde que le abren la puerta a una persona. El simple hecho de ser educados, en cada instante de su vida, reflejan el olimpismo”.

Para terminar su mensaje ante los presentes, Renzo Manyari parafraseó a Winston Churchill: “Esto definitivamente no es el final, y no es el inicio del fin, esto nada más es el fin del inicio”. Ustedes han marcado el inicio de lo que se va construir en adelante. Señores autoridades, he ahí, frente a ustedes, “la gloria de la patria, téngalo por en cuenta al momento de legislar, de construir un mejor país más inclusivo y más cerca de todos los peruanos” , concluyó.

