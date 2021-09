PSG vs. Brujas EN VIVO se enfrentan HOY por la primera fecha del Grupo A en la Champions League 2021-22. La transmisión de este partido, que se disputará en el Estadio Jan Breydel desde las 2.00 p. m. (hora peruana), estará a cargo de ESPN y ATV. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE del encuentro, ingresa a la página web de La República Deportes, donde podrás revisar las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto de las mejores jugadas y la recopilación en video de los goles.

PSG vs. Brujas: ficha del partido

Partido PSG vs. Brujas ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 15 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Jan Breydel ¿En qué canal? ESPN, ATV

¿A qué hora juega PSG vs. Brujas?

En territorio peruano, el partido PSG vs. Brujas se disputará desde las 2.00 p. m. Consulta la guía de horarios del duelo para verlo en otros países.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Lionel Messi inicia una nueva etapa en su carrera al hacer su estreno en la Champions League con la camiseta del PSG. Por la primera jornada del Grupo A del torneo, el conjunto parisino visitará al Brujas de Bélgica, con la gran expectativa puesta de ver por primera vez al tridente Messi-Neymar-Mbappé en acción.

El elenco dirigido por Mauricio Pochettino es uno de los favoritos de su serie para avanzar a los octavos de final. Con la incorporación de grandes estrellas a su plantilla, el gran objetivo del Paris Saint-Germain es conseguir esta temporada el trofeo de la ‘Orejona’, titulo que tan esquivo le ha sido en los últimos años.

Existe mucha expectativa por la participación de Lionel Messi. Foto: EFE

Para el equipo azul y negro, la meta es superar por primera vez la fase de grupos del torneo, instancia que nunca pudo salvar desde que la competencia adoptó su formato actual. La principal carta de gol de este club es el delantero Hans Vanaken, quien lleva tres tantos en su liga local.

PSG y Brujas se han enfrentado dos veces por la Champions League. Durante la temporada 2019-20, también compartieron el grupo A, pero la ventaja a favor de la escuadra francesa fue abrumadora: dos victorias, seos goles a favor y ninguno en contra.

¿Qué canal transmite PSG vs. Brujas?

En Sudamérica, la transmisión del partido PSG vs. Brujas estará a cargo de la señal de ESPN (excepto Chile, donde lo pasará ESPN 2). En Perú, además, ATV televisará este encuentro a través de la señal abierta.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: TNT Brasil, HBO Max, TNT Go

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: HBO Max

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN, ATV

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Univisión, TUDN USA, TUDN, Paramount+

España: Movistar Liga de Campeones 4, Movistar+.

¿Cómo ver PSG vs. Brujas ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido PSG vs. Brujas por internet, sintoniza las señales de ESPN Play y Star+, servicios de streaming que incluyen en su programación los encuentros de la Champions League. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, puedes seguir todas las incidencias ONLINE del compromiso a través de La República Deportes.

¿Dónde juegan PSG vs. Brujas?

El escenario que acogerá este partido entre PSG vs. Brujas será el Estadio Jan Breydel, recinto deportivo ubicado en la ciudad belga de Brujas.

Posible formación de PSG vs. Brujas

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Herrera, Pereira, Gueye, Di María, Neymar y Mbappé.

DT: Mauricio Pochettino.

Brujas: Mignolet, Clinton Mata, Hendry, N’Soki, Sobol, Vormer, Álvarez, Vanaken, Sowa, Lang y Ketelaere.

DT: Philippe Clement.

Historial de PSG vs. Brujas

El historial de los duelos PSG vs. Brujas registra apenas dos cruces, ambos por la fase de grupos de la Champions League 2019-20, en los que el cuadro parisino se impuso tanto de local como de visitante.