La Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa, vuelve este martes 14 de septiembre con el inicio de la Fase de Grupos con grandes partidazos que ningún hincha querrá perderse.

La Liga de Campeones abrirá fuego artificiales desde las 11.45 a. m. (hora peruana) cuando el Manchester United juegue de visita ante el Young Boys. El cotejo marcará el regreso de Cristiano Ronaldo a la Champions League como jugador de los diablos rojos .

El plato de fondo para la jornada de este martes 14 será el duelo que sostendrán Barcelona vs. Bayern Munich en el Camp Nou por el Grupo E. Catalanes y bávaros se vuelven a ver las caras tras aquel choque que terminó 8-2 en favor de los alemanes.

Asimismo, el vigente campeón Chelsea hará su debut frente al Zenit en el Stamford Bridge .

A continuación, te dejamos la programación, fixture, horarios y canales para ver la Champions League EN VIVO y no te pierdas ningún encuentro de este certamen.

Champions League: programación de la fecha 1

Martes 14 de septiembre

Sevilla vs. RB Salzburgo

Young Boys vs. Manchester United

Chelsea vs. Zenit

Lille vs. Wolfsburg

Malmö FF vs. Juventus

Dynamo Kiev vs. Benfica

Villarreal vs. Atalanta

Barcelona vs. Bayern München.

Miércoles 15 de septiembre

Sheriff vs. Shakhtar Donetsk

Beşiktaş vs. Borussia Dortmund

Club Brugge vs. PSG

Liverpool vs. Milan

Sporting CP vs. Ajax

Atlético Madrid vs. Porto

Internazionale vs. Real Madrid

Manchester City vs. RB Leipzig.

Horarios de la fecha 1 de Fase de Grupos de Champions League

Martes 14 de septiembre

Sevilla vs. Salzburg: 11.45 a. m.

Young Boys vs. Manchester United: 11.45 a. m.

Chelsea vs. Zenit: 2.00 p. m.

Lille vs. Wolfsburg: 2.00 p. m.

Malmö FF vs. Juventus: 2.00 p. m.

Dynamo Kyiv vs. Benfica: 2.00 p. m.

Villarreal vs. Atalanta: 2.00 p. m.

Barcelona vs. Bayern München: 2.00 p. m.

Miércoles 15 de septiembre

Sheriff vs. Shakhtar Donetsk: 11.45 a. m.

Beşiktaş vs. Borussia Dortmund: 11.45 a. m.

Club Brugge vs. PSG: 2.00 p. m.

Liverpool vs. Milan: 2.00 p. m.

Sporting CP vs. Ajax: 2.00 p. m.

Atlético Madrid vs. Porto: 2.00 p. m.

Internazionale vs. Real Madrid: 2.00 p. m.

Manchester City vs. RB Leipzig: 2.00 p. m.

Canales de transmisión de la Champions League

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

Fox Sports

Fox Sports 2.

¿Cómo ver la Champions League ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de los partidos de la Champions League por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver la Champions League?

Para acceder a Star Plus para ver la Champions League, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.