Cienciano vs. Melgar se enfrentarán EN VIVO ONLINE HOY domingo 12 de setiembre por la fecha 10 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021. El clásico sureño se desarrollará a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de GolPerú y Movistar Play vía STREAMING.

Además, también podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias, las alineaciones confirmadas y todos los goles.

Cienciano vs. Melgar EN VIVO: ficha del partido

Partido Cienciano vs. Melgar ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 12 de septiembre ¿Dónde? Estadio Alejandro Villanueva ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Gol Perú

Cienciano vs. Melgar EN VIVO: ¿cómo llegan ambos clubes?

Luego de la pausa por las Eliminatorias Qatar 2022, se reinicia la Liga 1 Betsson y uno de lo duelos más interesantes será el protagonizado entre Cienciano y Melgar. El clásico sureño encuentra a ambas escuadras con diferentes realidades. El ‘Papá’ igualó en su última presentación ante Cusco FC y se ubica en la octava posición.

Por su parte, el elenco de Néstor Lorenzo marcha en la cuarta casilla con 15 unidades, solo a 6 del líder Alianza Lima, y a pesar de caer ante Sporting Cristal en su anterior compromiso, sus chances de ganar el campeonato siguen intactas.

El antecedente más cercano entre ambos equipos es un 3-0 a favor de los arequipeños en la novena fecha de la Fase 1.

¿A qué hora juega Cienciano vs. Melgar por la Liga 1 Betsson?

En Perú, el partido Cienciano vs. Melgar se disputará a partir de la 6.00 p. m. Consulta la guía de horarios para saber desde qué hora verlo en el extranjero.

Perú: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (lunes 13)

¿Qué canal transmite Cienciano vs. Melgar por la Liga 1 Betsson?

La transmisión del partido Cienciano vs. Melgar por televisión estará a cargo de Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de torneos como la Liga 2 y la Liga 1 Betsson.

¿Dónde ver Cienciano vs. Melgar por la Liga 1 Betsson vía Gol Perú?

Puedes ver el partido Cienciano vs. Melgar por la señal de Gol Perú en los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV por cable o satélite:

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE GRATIS el Cienciano vs. Melgar?

Si no quieres perderte la transmisión del compromiso Cienciano vs. Melgar por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, otra opción para mantenerte informado acerca de las incidencias del duelo es vía la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde se jugará el partido de Cienciano vs. Melgar?

El cotejo entre Cienciano vs. Melgar por la jornada 10 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria (Lima).