Cristiano Ronaldo volvió a vestir la camiseta del Manchester United y tuvo un excelente debut, pues no solo golearon al Newcastle en la cuarta fecha de la Premier League, sino que ‘CR7′ anotó un doblete en su regreso al Old Trafford. Además de eso, los Diablos Rojos terminaron la jornada en la punta de la tabla de posiciones con 10 puntos.

La BBC analizó los datos que dejó el ‘Comandante’ en su vuelta a Inglaterra y dio a conocer que el luso alcanzó una velocidad de 32,5 kilómetros para controlar la pelota, ingresar al área rival y lanzar el disparo que concretó su doblete y el 2-1 en el enfrentamiento contra Newcastle.

“No me esperaba marcar dos goles. Esperaba uno, pero no dos. Tengo que estar agradecido a los aficionados por lo que me mostraron hoy. Me siento orgulloso de ello”, confesó Cristiano Ronaldo después del juego frente a las Urracas. Además, el portugués añadió que sentía nervios al inicio del choque: “Cuando empecé el partido, estaba nervioso, lo juro. Es normal, ya que no esperaba que cantaran mi nombre todo el encuentro”, dijo.

El jugador luso, a sus 36 años, volvió al club que lo convirtió en una estrella mundial del fútbol. En su primera etapa con el Manchester United, ‘CR7′ ganó tres Premier League, una Champions League, un Mundial de Clubes, una FA Cup, dos EFL Cup y dos Community Shield. Ahora, ¿el ‘Bicho’ podrá darles otra ‘Orejona’ a los hinchas de los Diablos Rojos?

Premier League: tabla de posiciones