Chris Jericho sobre MJF: “Una de las mejores rivalidades de los últimos 20 años”

AEW dio un bombazo este último domingo 5 de septiembre con AEW All Out 2021, en el cual aparecieron figuras históricas de la lucha libre mundial como CM Punk, Daniel Bryan y Adam Cole. Sin embargo, el evento que duró casi cuatro horas tuvo espectaculares enfrentamientos y más sorpresas.

Uno de los combates más esperados fue el de Chris Jericho con MJF , en el cual ‘Le Champion’ puso en juego su carrera y si perdía tenía que retirarse de All Elite Wrestling. Pero, al final el legendario luchador de 50 años se llevó la victoria y de esta forma terminó su rivalidad con el odiado Maxwell Jacob Friedman.

MJF derrotó a Chris Jericho, pero la jueza no se había dado cuenta del pie de Y2J en las cuerdas y anuló el resultado

All Out fue un éxito total por sus brillantes actuaciones y Jericho compartió un gran mensaje en sus redes sociales al respecto. El popular ‘Y2J’ recalcó que su feudo con MJF ha sido no solo el más largo de su carrera, sino también una de las mejores que ha tenido y elogió al líder del grupo The Pinnacle.

Asimismo, indicó que el evento de AEW ha sido uno de los mejores del año de la historia: “Jericho vs. MJF ha sido la rivalidad más larga de mi carrera... y una de las mejores. El ángulo comenzó en septiembre de 2020 y terminó anoche, en uno de los PPV más grandes de todos los tiempos , con el chico bueno haciendo rendir al malo”.

Chris Jericho venció a MJF y prolongó su carrera en AEW

“ La rivalidad entre The Inner Circle y The Pinnacle ha estado llena de giros argumentales, tragedia, amistad, traición, sangre y alegría. En general creo que fue una historia genial, muy bien contada y posiblemente una de las mejores de los últimos 20 años. ¡Espero que disfrutes viéndola tanto como nosotros contándola! Vamos a por el siguiente desafío”, agregó.

