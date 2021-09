Paolo Guerrero: “Quiero sentirme con más confianza, a veces me siento presionado”

El capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, manifestó que el partido frente a Uruguay fue “redondo”, pero que le faltó culminar en triunfo. “Tenemos que matar”, señaló.

En otro momento del diálogo con Movistar Deportes, el atacante peruano indicó que a veces se siente “presionado” y que anhela jugar “con más confianza”.

“(Es) mi primer partido, desde que volví, de 90 minutos. (…) Me sentí bien. De hecho, quiero sentirme con más confianza. A veces me siento muy presionado, por eso conforme vaya trabajando con mis compañeros creo que me voy a sentir más cómodo para reencontrarme con ellos”, confesó.

El delantero aseguró que este trabajo junto al resto del equipo lo haría sentirse “más cómodo para jugar” y “más suelto”. “A veces me siento un poco presionado”, reiteró a la prensa deportiva.

“Hicimos un gran partido. El juego es de todo el equipo”, resaltó sobre la labor de Perú en el terreno de juego. “Tuvimos muchas chances y tenemos que ser más contundentes en la definición”, añadió a modo de autocrítica.

De igual modo, sobre la llegada del empate, Paolo declaró que sucedió en el mejor momento del equipo peruano. “Estábamos teniendo la pelota, no pasábamos por una situación donde ellos estaban presionando y tuvimos esa infelicidad que no pudimos controlar el balón dentro del área,” manifestó.

En tanto, ante la adversa posición peruana en la tabla de posiciones, Guerrero fue directo en señalar que el partido con Uruguay se tenía que ganar. “Eso es claro para nosotros, todo el mundo lo sabe, pero todavía falta”.

Con esa mentalidad, el capitán ya tiene en la mira a la selección de Venezuela, el próximo rival a superar para alimentar el sueño de Qatar 2022.

“Hemos demostrado que fuera de casa también somos fuertes y ahora pensar en Venezuela que va a ser durísimo también, como hoy, y tenemos que sacar los 3 puntos,” indicó el delantero del Inter de Porto Alegre.

Además, el ‘Depredador’ fue tajante al mostrarse optimista sobre la situación de Perú en las eliminatorias y declaró que estas todavía no concluyen. “Falta mucho. Faltan muchos partidos de visitante también, faltan muchos partidos en casa”, acotó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.