Granit Xhaka da positivo por COVID-19 y pone en peligro a la selección Suiza

El volante del Arsenal de Sarandí, Granit Xhaka, no participará en las próximas contiendas de la selección suiza para las eliminatorias Qatar 2022. Así lo confirmó la Federación Suiza en su cuenta de Twitter el último miércoles por la noche, donde indicó que en un primer test salió negativo, pero en una posterior prueba de PCR dio un resultado positivo.

“A Xhaka le diagnosticaron síntomas la mañana del partido y lo aislaron inmediatamente en su habitación”, escribió la Federación.

De igual forma, a pesar del resultado positivo en uno de sus seleccionados, se ha informado que hasta el momento solo una persona ha entrado en cuarentena y el resto del equipo se encontraría fuera de peligro por estar inoculados:

“El médico del cantón de Baselland no ordenó más medidas para el equipo porque los otros jugadores de la selección absoluta están todos vacunados o se han recuperado. Un miembro del personal tuvo que entrar en cuarentena”.

Granit Xhaka causó polémica al rechazar inocularse contra la COVID-19 , ante esto la Federación Suiza también señaló que si bien ellos recomendaban vacunarse contra el coronavirus, era una decisión personal de cada jugador:

“Xhaka no fue vacunado. Es un jugador que no está vacunado. Dejamos esto en manos de cada jugador, es una decisión personal de cada jugador, como cualquier otra persona en Suiza. Hemos emitido una recomendación para que todos se vacunen. Pero decidió por sí mismo personalmente. Y también tiene derecho a no ser vacunado”.

Según ha estipulado el Gobierno, se debe guardar aislamiento de 10 días después de un resultado positivo para COVID-19.