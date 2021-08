Las aspiraciones de Rodrigo Santillán en los Juegos Paralímpicos no solo ascienden por alcanzar su nivel más alto como paradeportista, sino que para lucir la bandera de Perú en lo más alto del podio de la competencia en Tokio 2020 .

Con tal solo 16 años, el ganador de la medalla de bronce en Lima 2019 volverá a desafiar su especialidad, la paranatación, disciplina en la que espera a sacar un exitoso resultado.

Rodrigo Santillán se enfrentará a rivales de México, Polonia, Brasil y del Comité Paralímpico Ruso en la serie 2 de los 100 metros de espalda S2 HOY, martes 24 de agosto, a las 7.30 p. m. , pero antes reveló parte de su preparación a La República.

Rodrigo Santillán competirá el martes 25 de agosto. Foto: GLR

- ¿Cómo llegas a hacer paradeporte?

Hace tres años vengo practicando profesionalmente la paranatación. Yo no sabía ni nadar, no sabía sobre los deportes paralímpicos. Recibí la invitación de Lidia García. Me enseñaron a nadar y vieron mi potencial. Me nombran para ir a una competencia nacional, hice buenos tiempos y me enviaron a Sao Paulo para clasificarme para Lima 2019. Fue rápido.

- ¿Así es como clasificas a Tokio?

En Lima 2019 gané mi medalla de bronce y clasifiqué a Tokio. En el Mundial de Londres ratifico mi clasificación en mi competencia.

- ¿La pandemia afectó tus entrenamientos?

La pandemia sí ha parado mi preparación. Durante todo el 2020 no hemos tocado el agua, pero a partir de enero hemos reincorporado los entrenamientos en el Centro Acuático de la Videna. Ahora estamos mejor que nunca y estoy listo para representar al Perú.

- ¿Cómo manejas el colegio y tu preparación como deportista?

Tengo permiso, son flexibles. Estoy en el tercer año de secundaria. Mis compañeros y profesores saben que hago paradeportismo y que represento a Perú en un megaevento como será Tokio.

Con 16 años, Rodrigo Santillán es un paradeportista de alto nivel. Foto: GLR

- ¿Cuáles son tus expectativas en Tokio?

La preparación ha sido muy fuerte, pero estoy más recargado que nunca y daré el 1.000%, tengo el compromiso de dejar en alto el nombre de Perú. Estamos todos con muchas ganas de competir. Yo quiero llegar entre los ocho mejores, superar mi marca personal y pensar siempre en dar lo mejor. No los voy a defraudar.

- ¿Sientes que tienes competidores accesibles?

Nada es cómodo y todos son oponentes duros. En torneos previos he evaluado a mis rivales, estamos muy cerca en los tiempos. Es una competencia difícil. Los competidores, brasileros, rusos, colombianos son muy buenos.

- ¿Qué ha sido determinante en tu carrera deportiva?

Para mí ha sido muy importante la disciplina y por eso es que tengo semanas de estar muy concentrado en mi competencia en Tokio. Y me gustaría incentivar a los jóvenes y a los niños. Nada es imposible: si queremos algo, hay que trabajar para ellos.

Rodrigo Santillán le brindó una nueva medalla al Perú en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Foto: Lima 2019

- ¿Cómo evitar que el cambio de horario te afecte en Tokio?

Estoy acostumbrado a los cambios de horarios, en dos días estoy aclimatado. La clave es descansar bien desde el avión.

- ¿Siempre has recibido apoyo?

Sí, de la Asociación Nacional Paralímpica de Perú, del IPD, de las empresas privadas como Torito. El apoyo de empresas privadas es importante para estar donde estoy.

