Universitario de Deportes: proceso concursal fue suspendido, informó Indecopi

Incertidumbre administrativa. Mediante un comunicado que publicó Indecopi se informó acerca del fin en ejercicios y facultades de Alta Sierra Asesores y Consultores como administrador del Club Universitario de Deportes. Además de eso, el organismo indicó que se suspende provisionalmente el proceso concursal crema.

El comunicado que se publicó menciona lo siguiente: “Se decidió “suspender provisionalmente el procedimiento concursal del Club Universitario de Deportes, así como las convocatorias, realización y ejecución de acuerdos de la Junta de Acreedores, y el ejercicio y facultades de Alta Sierra Asesores y Consultores S. A. C. como administradora del referido club, en aplicación de la Ley N° 31279”.

Además, en una de las conclusiones se notifica: “Tal y como se indicó en la sección de antecedentes, el procedimiento concursal del Club Universitario se encuentra bajo el régimen consursal ordinario como consecuencia de la aplicación de las disposiciones de la Ley N° 29862, Ley para la Reestructuración Económica y de Apoyo a la Actividad Deportiva Futbolística en el Perú y la Ley N° 30064, que contiene normas complementarias”

¿Y el nuevo DT?

Como se recordará, luego de la derrota en el clásico contra Alianza Lima, el equipo crema se quedó sin DT, pues Ángel Comizzo ya no seguiría en el cargo. Ante ello, el club informó que Juan Pajuelo y Gregorio Bernales sustituirían al argentino en el banquillo de manera temporal. También se habló de que el ídolo de Boca Juniors, Martín Palermo, podría llegar al equipo de Ate; in embargo, con la resolución que publicó Indecopi, la designación de un nuevo entrenador aún tardará hasta que no se resuelva el problema administrativo.