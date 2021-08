Valencia vs. Getafe EN VIVO y EN DIRECTO se juega por el inicio de LaLiga Santander 2021/22 este viernes 13 de agosto. El duelo entre el conjunto Che y los azulones se llevará a cabo en el estadio de Mestalla desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Latinoamérica y DirecTV Play vía streaming online. También podrás seguir el minuto a minuto de este apasionante cotejo en la web de La República Deportes .

José Bordalás, entrenador del Valencia, se enfrentará a su anterior equipo en el inicio del torneo español. El técnico de los murciélagos ha considerado al peruano Alessandro Burlamaqui, quien se viene ganando un puesto en el Valencia a sus cortos 19 años. Hoy podría debutar oficialmente en la Primera División de España.

A qué hora juegan Valencia vs. Getafe

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

En la previa de este encuentro, el técnico del Valencia sorprendió a propios y extraños al confesar que necesita más fichajes y dejar entrever que no está contento con el armado del plantel para esta temporada. “Esta no es la situación ideal, nos gustaría tener los jugadores que acordamos”, señaló en rueda de prensa.

Para el debut ante 15.000 hinchas, Bordalás no podrá contar con Cristiano Piccini, Yunus Musah, Toni Lato, Kangin Lee y Jaume Domenech, además del portero Jasper Cillissen, quien será duda hasta minutos antes de iniciar el encuentro.

Por otra parte, Getafe viene con la misma base de la temporada pasada. El técnico Míchel ha mantenido a grandes jugadores como Djené, Maksimovic, Arambarri, Aleñá o Cucurella; y sumó a Sandro, Mitrovic o Vitolo.

En qué canal ver Valencia vs. Getafe

Argentina: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: NOW NET e Claro, Fox Sports App, Fox Sports 2 Brasil, Fox Sports Web

Chile: directvsports.com, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Perú: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Peru, directvsports.com

Uruguay: directvsports.com, DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports App

Venezuela: directvsports.com, DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports App.

¿Cómo ver Valencia vs. Getafe en DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

