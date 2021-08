¿Cuánto paga Chelsea vs. Villarreal? Este miércoles 11 de agosto, el campeón de la UEFA Champions League y el vencedor de la Europa League se miden en la Supercopa de Europa 2021 para ver quién es el mejor. Este gran partido tendrá lugar en el Windsor Park de Belfast (Irlanda del Norte) desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y podrás seguirlo minuto a minuto a través de La República Deportes.

Al final de la temporada 2020/21, en el Viejo Continente, el Chelsea se impuso al Manchester City para levantar su segunda ‘orejona’, mientras que el Villarreal derrotó a Manchester United en una emocionante tanda de penales para alcanzar su primer título de Europa League. Los ‘blues’ buscan su segunda Supercopa en cuatro apariciones (ganó las Europa League de 2012/13 y 2018/19), y el Submarino Amarillo quiere seguir haciendo historia.

Hasta el cierre de este informe, las principales casas de apuestas en el Perú se decantaban mayoritariamente por el Chelsea. Revisa a continuación cuánto paga cada una.

Chelsea vs. Villarreal en Chaskibet

La casa de apuestas Chaskibet paga 1,68 soles por la victoria de Chelsea, 5,20 por la de Villarreal y 3,65 por el empate.

Chelsea vs. Villarreal en Betsafe

Betsafe, entretanto, brinda 1,71 soles si se impone Chelsea, 5,60 si lo hace Villarreal y 3,90 por un marcador igualado.

Chelsea vs. Villarreal en Betsson

Al igual que la apostadora anterior, Betsson otorga 1,71 soles por el triunfo de Chelsea, 5,60 por el de Villarreal y 3,90 si ambos empatan.

Chelsea vs. Villarreal en Inkabet

Por su parte, Inkabet entrega 1,70 soles si vence Chelsea, 5,50 si la victoria es de Villarreal y 3,60 por la igualdad.

Chelsea vs. Villarreal en Te Apuesto

Te Apuesto ofrece 1,67 soles en caso gane Chelsea, 5,20 en caso lo haga Villarreal y 3,60 si ambos anotan la misma cantidad de goles.

Chelsea, campeón de la Champions League más reciente, es el favorito de las apostadoras. Foto: AFP

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Villarreal?

El partido Chelsea vs. Villarreal por la Supercopa de Europa 2021 se juega a partir de las siguientes horas, según donde te encuentres:

Perú: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Chelsea vs. Villarreal en vivo?

Los siguientes canales transmitirán en directo el compromiso Chelsea vs. Villarreal:

Perú: ESPN, ESPN Play

México: TNT, HBO Max

Colombia: ESPN, ESPN Play

Ecuador: ESPN, ESPN Play

Estados Unidos: Univision, TUDN USA, CBS Sports Network, TUDN.com, Paramount+, TUDN App, Univision NOW

Venezuela: ESPN, ESPN Play

Bolivia: ESPN, ESPN Play

Paraguay: ESPN, ESPN Play

Chile: ESPN, ESPN Play

Argentina: ESPN, ESPN Play

Uruguay: ESPN, ESPN Play

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar +.

Además, podrás seguir las acciones del Chelsea vs. Villarreal EN VIVO con la cobertura de La República Deportes.

¿Cómo llegan Chelsea vs. Villarreal?

Chelsea llega a esta instancia luego de conquistar la segunda Champions League de su historia al superar 1-0 al Manchester City en la final disputada en Oporto, con gol de Kai Havertz. El alemán y el resto de la base de aquel equipo se mantienen en el plantel dirigido por Thomas Tuchel, que ha cosechado 3 victorias y una derrota en una pretemporada donde, al comienzo, no contaba con sus internacionales.

Por su parte, Villarreal llega tras conquistar la Europa League 2020/21 al imponerse 11-10 en los penales a Manchester United tras un cotejo que acabó igualado 1-1. Su pretemporada no tuvo tan buenos resultados: no ganó ninguno de sus seis partidos (empató 3 y cayó en 3). Para este compromiso, Unai Emery no podrá contar con Dani Parejo ni con Samu Chukwueze, ambos lesionados, entretanto, Juan Foyth es duda.

Villarreal superó a Manchester United por penales tras una final de Europa League que terminó 1-1. Foto: AFP

