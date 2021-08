Por Milagros Crisanto desde Tokio, Japón. Enviada especial de La República

Pool Ambrocio terminó su participación de Juegos Olímpicos Tokio 2020 con un tanto de frustración, ya que consideró que pudo haber haber llegado más lejos frente a su rival, el chino Zuzhen Lin.

El deportista peruano que participó en la categoría de 86 kg de lucha libre se quedó en los octavos de final de la competencia olímpica sin opción de llegar al repechaje.

“Para mí no solo fue clasificar, sino buscar un buen resultado. Tengo experiencia, hubiera querido dar más. Me incomoda haber perdido, no esperaba que la lucha se planteara de esta manera. Pude haber hecho otras cosas pero bueno es así esto. Él (Zuzhen Lin) fue mejor y su estrategia también”, declaró en zona mixta.

Asimismo, Pool Ambrocio explicó que una lesión impidió que su preparación se dé en óptimas condiciones para asumir estos Juegos Olímpicos; sin embargo, su esfuerzo se dio al máximo.

“No me gusta poner justificaciones, pero tuvo competencia en Polonia hace dos meses, disputé medallas, quedé en quinto puesto. Me lesioné en esa competencia, a partir de ahí no pude entrenar bien como quería, creo que hubiera podido llegar mejor”, sostuvo el atleta nacional.

Añadió: “Estaba disputando medalla de bronce y me lesioné, fue frustrante porque tenía confianza en ese momento y tenía dos meses para incrementar mi nivel. Desde ahí yo sabía que no iba a ser igual pero traté de mentalizarme en ganar”.

Pero esta experiencia quedará para alimentar la evolución de Ambrocio, quien ya se preocupa en su nuevo objetivo: alcanzar la clasificación a Juegos Olímpicos de París 2024. “En este nivel están los mejores del mundo. Buscaré mi clasificación a París 2024. Tengo aún mucho más para dar”, enfatizó Pool.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.