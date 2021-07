Universitario vs. Mannucci EN VIVO se enfrentarán este sábado 31 de julio, desde las 1.15 p. m. (Perú), en el Estadio Miguel Grau del Callao en partido por la fecha 3 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. La transmisión del partido estará a cargo del canal Gol Perú ONLINE y EN DIRECTO. Sigue todas las incidencias del duelo del fútbol peruano y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario La República.

Universitario vs. Mannucci: historial

Desde que Mannucci regresó a primera división en la temporada 2019 se ha enfrentado a Universitario en cinco oportunidades. De este pequeño grupo de partidos, los cremas llevan la delantera con dos victorias, dos empates y una derrota.

La última vez que midieron fuerzas fue el 23 de mayo de este año en la Fase 1, en aquella ocasión ambas escuadras igualaron sin goles.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Mannucci?

En Perú, la transmisión del partido Universitario vs. Mannucci estará a cargo de Gol Perú, mientras que en el extranjero la emisión irá por la señal de GolTV Latinoamérica.

Argentina: GolTV Latinoamérica

Bolivia: GolTV Latinoamérica

Chile: GolTV Latinoamérica, Perú Mágico

Colombia: GolTV Latinoamérica

Ecuador: GolTV Latinoamérica

México: GolTV Latinoamérica

Paraguay: GolTV Latinoamérica

Perú: Gol Perú

Uruguay: GolTV Latinoamérica

Venezuela: GolTV Latinoamérica, Perú Mágico

Estados Unidos: GOLTV, Perú Mágico, GolTV Espanol.

¿Dónde ver Universitario vs. Mannucci vía Gol Perú?

En territorio peruano, estos son los canales que deberás sintonizar si quieres ver el partido Universitario vs. Mannucci por la señal de Gol Perú:

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo ver ONLINE Universitario vs. Mannucci por Gol Perú?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Universitario vs. Mannucci por internet, puedes ingresar al servicio de streaming Movistar Play, que te lleva la programación completa de Movistar TV. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes seguirlas incidencias del encuentro desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

Además del partido Universitario vs. Mannucci, Gol Perú tiene los derechos televisivos de varios otros equipos de la Liga 1 Betsson en esta Fase 2 del torneo. También podrás ver por esta señal los cotejos más importantes en cada fecha de la Liga 1.

¿Cómo descargar Movistar Play?

Accede a Google Play o a la App Store y busca Movistar Play Perú. Haz clic en la opción con dicho nombre e inicia el proceso de descarga. Podrás tener acceso a todos sus contenidos, incluida la señal de Gol Perú EN VIVO ONLINE siempre que introduzcas tu correo electrónico y contraseña de usuario de Movistar Play.

¿Cómo ver Universitario vs. Mannucci EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para ver el enfrentamiento Universitario vs. Mannucci por Gol Perú, puedes ingresar a la plataforma de Movistar Play a través de la app o la página web. Una vez dentro, vas a la opción de programación y encontrarás la señal para ver el minuto a minuto del duelo de la Liga 1 Betsson.

