Se hicieron conocidos mundialmente a raíz de un video que se hizo viral, en el que discutían si asistir a una boda en plena realización del Mundial Rusia 2018. Ahora, tres años después, Jerónimo Freixas y Jose de Cabo, ‘la pareja del Mundial’, recorre Japón durante los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y va por más.

Los actores argentinos conversaron con La República y expresaron su satisfacción por seguir entreteniendo a sus millones de seguidores a través del deporte, cómo ambos lo viven, y qué mejor que hacerlo en la cita olímpica que reúne a cientos de atletas de diferentes disciplinas.

“Toda esta odisea, como todos, es para disfrutar de estos juegos tan raros, que se disfrutan un montón igual. Hisopado tras hisopado, escupir en el tubito todos los días”, narra Jero sobre los extremos cuidados a los que debe apegarse según los protocolos nipones para seguir la competición.

La pareja viene trabajando con un canal de televisión de México y se mostraron felices de poder hacer lo que les gusta. “Si yo amaba el deporte, ahora lo amo más que nunca porque nos hizo conocidos en todo el mundo y la verdad que yo, particularmente, pude unir mis pasiones”, expresa Jero.

Jose no comparte el mismo fervor que su novio, sin embargo, “lo banca” en sus objetivos. “Si ves a la persona que amas cumplir sus sueños, a la vez cumples los tuyos. Si él es feliz y estar acá lo hace feliz, además de ser una oportunidad de trabajo, entonces vamos”, indica.

Afirma, incluso, que ha llegado a encariñarse “un poco” con el deporte. “Voy aprendiendo de las distintas disciplinas, me divierte, le pregunto, y las que sabe me explica, hay algunas veces que los JJ. OO. los ves y no sabes, pero igual te contagia la emoción y la pasión”, señala.

No obstante, el objetivo principal de la pareja es uno: Qatar 2022, al que consideran “el plato principal”. “El sueño es ir y ver a Argentina campeón”. Con más de una meta en la maleta, la pareja se despidió enviando un saludo a sus seguidores en Perú, agradeciendo los cientos de mensajes de apoyo. “La gente de Perú es hermosa”, mencionaron.

