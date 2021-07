VER España vs. Italia EN VIVO y ONLINE se enfrentarán este martes 6 de julio por las semifinales de la Eurocopa 2021. La Roja y la Azzurri se verán las caras desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el mítico Estadio Wembley, en Londres. El duelo contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica y DirecTV Go vía streaming online.

Por otro lado, la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto del España vs. Italia ONLINE . En esta nota encontrarás las alineaciones confirmadas, mejores jugadas, declaraciones, incidencias y el mejor resumen de la fecha.

En la previa de este apasionante encuentro, el entrenador de la selección española, Luis Enrique, aseveró que si bien él es un buen líder son sus jugadores quienes marcan la diferencia dentro del campo.

“Soy un líder, es evidente, pero que está fuera de campo y los importantes son los que están entro del campo. Lo difícil es marcar goles, presionar bien, estar atentos a las coberturas. Si tenemos la fortuna de meternos en la final sería mérito de ellos”, empezó declarando en la previa de este duelo.

“Adquirir esta experiencia de la manera que pasamos, mereciendo, es muy positivo y hay que valorarlo. Tenemos la oportunidad de poder jugar una final. Ya habrá tiempo de valorarlo. El objetivo es muy atractivo y tenemos que estar al 100%”, siguió comentando.

Cuándo y a qué hora juegan España vs. Italia

España vs. Italia se verán las caras este martes 6 de julio desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Wembley.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

En qué canal ver España vs. Italia

El canal encargado de transmitir el España vs. Italia EN VIVO será DirecTV Sports para toda Sudamérica. A continuación te mostraremos la parrilla de señales según tu país.

Argentina: DIRECTV Play Deportes, TNT Sports, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV, NOW NET e Claro, Canais Globo

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, IVC, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Cómo ver España vs. Italia en DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

Dónde van a jugar España vs. Italia

El Estadio de Wembley es un estadio de fútbol que está ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra. Está emplazado en el lugar donde se erigía el antiguo estadio con el mismo nombre construido en 1923.

España vs. Italia: posibles alineaciones

España: Unai Simón, César Azpilicueta, Eric García, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Sergio Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Álvaro Morata y Dani Olmo. DT: Luis Enrique.

Italia: Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Emerson, Nicolo Barella, Jorginho, Marco Verratti, Lorenzo Insigne, Federico Chiesa y Ciro Immobile. DT: Roberto Mancini.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.