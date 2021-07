Inglaterra vs. Dinamarca EN VIVO por la segunda semifinal de la Eurocopa 2021 en el Estadio Wembley. El encuentro se disputará a partir de las 2.00 p. m. (horario peruano) con transmisión a cargo de DirecTV Sports. En La República Deportes puedes seguir la cobertura ONLINE del compromiso, donde encontrarás la narración de las jugadas más importantes con el marcador actualizado minuto a minuto, así como la recopilación en video de los goles.

Inglaterra vs. Dinamarca: historial

De los 10 recientes enfrentamientos entre Inglaterra y Dinamarca a nivel general, la Dinamita Roja se impuso en cuatro ocasiones, cayó en tres y empató otras tres veces. Por la Eurocopa, la última vez que midieron fuerzas fue en 1992 por fases de grupos. Aquella vez no se hicieron daño y el duelo culminó sin goles.

seleccion inglaterra

Por otro lado, el duelo más fresco a nivel general se resolvió el 2020 en el marco de la UEFA Nations League. Este cotejo se desarrolló en Wembley, donde Dinamarca se impuso con un solitario gol de Christian Eriksen.

Inglaterra vs. Dinamarca: hora

La transmisión del partido Inglaterra vs. Dinamarca EN VIVO empezará a las 2.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 2.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Italia: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Inglaterra vs. Dinamarca?

El duelo por la Eurocopa 2021 irá por la señal de DirecTV Sports en territorio latinoamericano. A continuación, te detallamos qué canales sintonizar y cómo engancharte a la señal vía internet.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

